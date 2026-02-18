Татарстан вложит еще 275 млн рублей в ремонт дорог в восьми районах

Работы должны быть завершены до 19–20 августа 2026 года

В Татарстане начнется ремонт дорог в восьми районах — на эти цели из республиканского бюджета выделят 275 млн рублей. Работы охватят участки общей протяженностью несколько десятков километров и должны быть завершены до 19–20 августа 2026 года. Об этом стало известно из тендеров на портале госзакупок.

Крупнейший по объему финансирования участок — трасса Чистополь — Аксубаево — Нурлат в Нурлатском районе. На ремонт 1,8 км дороги направят 43 млн рублей, а срок сдачи — 19 августа 2026 года.

В Кукморском районе обновят почти 2 км трассы Балтаси — Шемордан, в Мамадышском — на маршруте М‑7 «Волга» — Камский Леспромхоз — Берсут, в Сабинском — на трассе Казань — Шемордан. Финансирование осуществляется из бюджета республики.

Также ремонтные работы пройдут в Азнакаевском, Сармановском и Ютазинском районах. В Азнакаевском районе отремонтируют участок Альметьевск — Азнакаево, в Сармановском — Азнакаево — Дусюмово, в Ютазинском — Азнакаево — Ютаза — М‑5. Все эти объекты должны быть сданы до 19 августа.

Накануне стало известно о ремонте трасс в Альметьевском, Бугульминском и Лениногорском районах на общую сумму 153,2 млн рублей.

Рената Валеева