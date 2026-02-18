Минэкономразвития озвучило планы по развитию туризма в России

Ведомство ожидает роста числа туристических поездок и новых проектов гостиниц

Фото: Артем Дергунов

В рамках подготовки к ежегодному отчету о работе правительства в Государственной думе прошли встречи министров с профильными комитетами. Министр экономического развития Максим Решетников ответил на вопросы депутатов, представляющих Комитет по туризму. Об этом сообщил председатель Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры, депутат Государственной думы от фракции «Новые люди» Сангаджи Тарбаев.

Главный итог 2025 года: количество туристических поездок по итогам прошлого года выросло на 4%.

Текущие результаты Правительственной программы льготного кредитования:

В программе участвуют 65 регионов — от Северного Кавказа до Сахалина.

За время существования единой субсидии (с 2021 года) с ее помощью в эксплуатацию введено 36 гостиниц на 8,1 тыс. номеров.

В 2025 году введено в эксплуатацию 8 отелей на 4 тыс. номеров.

100 средств размещения на 23 тыс. номеров находятся в стадии строительства.

208 средств размещения на 42 тысячи номеров находятся в стадии проектирования.

Предлагается рассмотреть возможность установления целевого назначения турналога. Если регионы не готовы направлять деньги от турналога на развитие туризма, тогда логично было бы ставить вопрос о целесообразности распределения единой субсидии на туристические проекты таких регионов.

Вместе с тем остается актуальным вопрос об оказании услуг гостевого дома физическими лицами без образования юрлица с оплатой коммунальных платежей по индивидуальным тарифам. Минэк намерен еще раз поднять вопрос тарифов для гостевых домов на совещании с заинтересованными ведомствами.

Эти и другие темы являются актуальными, и работа по ним будет продолжена и после отчета правительства в рамках диалога с регулятором отрасли.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что Казань получила статус культурной столицы исламского мира на 2026 год и готовится принять множество гостей из стран ОИС. В связи с этим возникает вопрос обеспечения туристов питанием по стандартам халяль. По данным Комитета по стандарту «Халяль», в городе работает 80 заведений. При этом эксперты отмечают, что фактическое количество халяльных заведений может быть значительно больше официальных данных.

Дмитрий Зайцев