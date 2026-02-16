Метшин — об уборке снега с крыш: «Хуже, чем детский сад»

Он призвал директоров мобилизовать доступные ресурсы — в том числе родителей учащихся, тренеров спортивных учреждений и других физически крепких людей

Фото: Динар Фатыхов

«Нельзя просто сидеть сложа руки и надеяться, что снег сам сползет»

Мэр Казани Ильсур Метшин раскритиковал ситуацию с накоплением снега на крышах городских зданий. Он обратил внимание глав районов на еженедельном совещании на уже произошедшие инциденты:

— Три крыши сложилось! — указал он.

Две недели назад Метшин обращал внимание на проблему неубранных дворов. По его словам, снежные завалы затрудняли вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) как из многоквартирных домов, так и с территорий индивидуальной жилой застройки. Тогда мэр Казани охарактеризовал продолжающиеся снегопады как «снежный плен».

Пока он ждал очередной доклад, Метшин упомянул два недавних происшествия: в гимназии №27 Вахитовского района и в детской поликлинике Московского района. По данным Минздрава, в результате инцидентов инженерные коммуникации остались целы, эвакуация не потребовалась, а пострадавших нет. После обрушения в гимназии заработала ремонтная бригада, однако дальнейшая информация по этому объекту не поступала.

Еще один случай обрушения зафиксировали в многоквартирном доме 1964 года постройки по адресу: улица Беломорская, 71а. Для проведения восстановительных работ привлекли спецорганизацию, которая выполнит обследование здания.

Аналогичный инцидент произошел в одном из детских садов Дрожжановского района. ЧП случилось в выходной день, когда сторож занимался расчисткой территории после снегопада. Ситуация привлекла внимание председателя Следкома России Александра Бастрыкина — он запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту происшествия.

скриншот соцсетей

— Нельзя просто сидеть сложа руки и надеяться, что снег сам сползет, — авось получится, авось нет. Мы уже научились качественно убирать дороги, наладили работу во дворах и на пешеходных переходах. Но с очисткой крыш до сих пор не можем справиться — это недопустимо. Ситуация даже хуже, чем в детском саду. Еще раз подчеркиваю: в каждом учреждении есть руководитель — заведующий или директор, который взял на себя эту ответственность. Именно он должен принимать решения и организовывать работу. Обращаюсь к главам районов и начальникам профильных управлений: нужно жестко контролировать этот вопрос, — сказал Метшин.

Снега уже больше, чем в рекордно снежном 2024-м

Мэр Казани подчеркнул, что текущие погодные условия осложняют ситуацию. Из-за температурных «качелей» снег становится тяжелым и опасным. Председатель комитета внешнего благоустройства Альберт Шайнуров уточнил, что в феврале уже выпало 147% месячной нормы осадков — это даже больше, чем в рекордно снежном 2024 году.

Для ликвидации последствий снегопадов ежедневно задействовано 1,1 тыс. единиц основной техники и еще 650 привлеченных спецмашин. С начала зимы из города вывезли более 1 млн тонн снега. Ведется и работа по эвакуации транспорта, мешающего уборке: с 1 января на штрафстоянки отправили 2,4 тыс. автомобилей, из которых более 200 — за прошедшие выходные.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Несмотря на масштабную работу техники, Метшин выразил недовольство отсутствием ручного труда. Совершив личный объезд города в воскресенье вечером, градоначальник не встретил на улицах ни одного дворника.

— Мы получаем много обращений по вопросам уборки, причем наибольшие сложности наблюдаются во дворах. Хочу поделиться наблюдениями: вчера с 18:00 до 22:00 я специально проверял ситуацию с уборкой снега в разных районах города — в центре, Советском районе, на Танкодроме и в Старо‑Татарской слободе. И кроме коммунальной техники наших МУПов, которая работала слаженно и вывозила снег, я не встретил ни одного дворника. За четыре часа обхода — по улицам Хади Такташ, Павлюхина и другим — ни одного работника с лопатой. Не знаю, в каком режиме они работают, но вряд ли начинают в шесть утра. Поэтому жалобы жителей на уборку во дворах абсолютно обоснованы, — сказал Метшин.

При этом прокурор Татарстана Альберт Суяргулов решил лично вмешаться в ситуацию со снежным и мусорным коллапсом в республике после того, как соцсети захлестнула волна негодования жителей. Ведомство проверит на профпригодность всех ответственных за уборку улиц — от управляющих компаний до городских служб благоустройства. Прокурору Казани также поручено проверить работу регионального оператора ООО «УК ПЖКХ» на предмет неисполнения обязанностей по вывозу ТКО.

предоставлено пресс-службой прокуратуры РТ

— Примите исчерпывающие меры в отношении ответственных лиц и приведите районы в порядок в кратчайшие сроки, — распорядился Суяргулов, дав понять, что время уговоров закончилось.

Рената Валеева