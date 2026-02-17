Смена концепции или фиаско? В Казани за 412 млн продают здание, где не прижился барный бизнес

После долгих лет поисков инвестора в начале 2010-х годов, объект снова выставили на продажу, но уже в 50 раз дороже

В Казани выставили на продажу объект культурного наследия местного значения «Дом Рахманкулова — Тайкич». Исторический особняк, где некогда гремел первый в городе викинг-бар, а позже безуспешно пытались прижиться азиатская кухня и кальяны, ищет нового владельца. Нынешние продавцы видят здесь гостиницу с рестораном, но насколько амбиции владельцев соответствуют реалиям рынка недвижимости вблизи озера Кабан — в материале «Реального времени».

История «рублевых» торгов

Объект, принадлежавший купцу Абдрашиту Рахманкулову, занимавшемуся выделкой кож и варкой мыла, включает два трехэтажных здания общей площадью 1 800 кв. м, расположенных по адресам: ул. Нариманова, 70 и 70/1. Их стоимость — 412 млн рублей. Объявление о продаже размещено на платформе частных объявлений.

В начале 2010-х годов муниципалитет долго не мог найти для него инвестора. Статус объекта накладывал свои ограничения, и первые попытки Комитета земельных и имущественных отношений продать здание в 2011 году закончились ничем: лот за 11,5 млн рублей никого не заинтересовал. В 2012-м власти выставили памятник архитектуры на торги уже без объявления стартовой цены — фактически по схеме «за рубль».

Состояние здания в 2009 году. скриншот с сайта Яндекс.карты

Это сработало: 14 лет назад за объект развернулась борьба, было подано рекордное количество заявок — 22. Ажиотаж объяснялся внушительным земельным участком — площадью в 13 соток. В итоге за 8 млн рублей здание выкупила компания «Спектр Инвест». Новый владелец планировал переоборудовать дом под офисы, оценив необходимые инвестиции в реставрацию в 20—30 млн рублей. Уже к 2013 году фасад исторического здания был полностью обновлен.

В здании пытались открыть азиатский общепит и кальянную

— На участке стоят два здания. То, что идет параллельно улице Нариманова, — побольше, оно трехэтажное и сейчас используется под ресторан-бар. Второе здание стоит перпендикулярно, оно новой постройки, но внутри только черновая отделка. Его планировали под отель, но на этом все и остановилось. Участок в 13 соток почти полностью занят этими строениями и внутренним двором, который служит парковкой для ресторана. Раньше там хотели открыть кальянную, — рассказал в разговоре с «Реальным временем» представитель собственника.

Второй этаж функционирует до сих пор, но бар Brygga Viking Bar закрылся — теперь там только периодически проводят мероприятия.



Нас заверили, что локация объекта вполне удачная — в паре шагов от улицы Татарстан, хотя и уступает по трафику таким магистралям, как Пушкина или Баумана.

— Проблема в том, что для первого этажа выбрали неверную концепцию. Объект приобрел отец и поручил управление [кальянной] сыну, но тот, видимо, как-то иначе представляет себе ведение бизнеса, — ответил собеседник издания на вопрос, не связаны ли закрытия с маленьким трафиком.

Главное здание — для общепита, второе — для отеля

По словам представителя, они ищут тех, кто забрал бы оба здания под единую концепцию. Здание на Нариманова уже «заточено» под общепит: первый этаж отведен под бар, на втором расположен зал с кухонным оборудованием, а на третьем — помещения для персонала и кальянная зона. Собственники подчеркивают, что ремонт в здании свежий, поэтому заезжать можно практически сразу без крупных инвестиций. Второе здание, пока пустующее в черновой отделке, планировалось как отель или апарт-комплекс, но окончательное решение по его наполнению остается за будущим партнером.

Инвестиции в новые отели вызывают вопросы: после завершения масштабных форумов Казань возвращается к привычному ритму, а отельеры продолжают борьбу с «посуточниками». Кроме того, в районе улицы Нариманова уже сформировался свой кластер — рядом функционируют две гостиницы и апартаменты. Однако эксперты считают, что рынок еще не перенасыщен.

— На самом деле, это все так же выгодно. Казань привлекательна для туристов, и не только для деловых поездок. Просто при выборе открытия гостиничной сферы стоит обратить внимание на комплекс услуг, на категорию отеля, которую он хочет открыть. То есть необходимо понять, кто твой гость, с кем ты будешь работать. Мы понимаем сейчас, что, в силу того что конкуренция высокая, гостиниц достаточно много, всегда необходимо изучать территорию, на которой будет находиться комплекс, — прокомментировала ситуацию руководитель Ассоциации отелей Казани и Татарстана Инга Гадзаова.