Яшкин как «икс-фактор»: казанский «Ак Барс» красиво снес «Авангард» в Омске

Самая «горячая» команда КХЛ не устояла под напором «барсов»

«Ак Барс» обыграл на выезде «Авангард» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Победа над принципиальным соперником была добыта в волевом стиле. Команда Анвара Гатиятулина проигрывала по ходу встречи 1:2, но смогла переломить игру. Что стало залогом победы — в материале «Реального времени».

Очень важный матч для «Ак Барса»

Для «Ак Барса» матч с «Авангардом» был важен по нескольким причинам. В первую очередь, конечно же, имело значение турнирное положение команд. Омичи оторвались от «барсов» на семь очков при равном количестве игр. В случае поражения отрыв превращался в катастрофу. Отыграть девять очков за 12 оставшихся матчей невероятно сложно. Тем более в соперничестве со столь «горячей» командой.

Ведь к очередному очному противостоянию с казанцами «Авангард» подходил с десятью победами в последних 11 играх чемпионата. Команда Ги Буше устроила настоящую погоню за лидером всей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлургом».

Во-вторых, у «Ак Барса» были свои расчеты с «ястребами». Предстоящая встреча должна была стать четвертым и заключительным для команд очным поединком в текущей «регулярке». Преимущество в мини-серии было за омичами — казанцы выиграли в Омске 2:1, а «Авангард» дважды в Казани (6:1 и 2:1).

Третья причина — подопечным Гатиятулина предстояло закрепить победную поступь. Победа над «Торпедо» (4:3 ОТ) в Казани выдалась сложной, но чрезвычайно необходимой для команды. Этот успех прервал неудачную серию казанцев, составлявшую четыре поражения в пяти матчах. Проиграть «Авангарду» сейчас означало бы, что кризис никуда не ушел и надо начинать с начала.

За час до матча в Омске стало известно о возвращении в состав Михаила Фисенко. Нападающий восстановился от травмы и впервые за долгое время вышел на лед в официальной игре. Играть ему предстояло в тройке с Дмитрием Яшкиным и Григорием Денисенко. Быть центрфорвардом двух высокооплачиваемых нападающих — трудное дело. Фисенко же предстояло не только центрить, а постараться «оживить» партнеров по звену, схвативших хандру. Забегая вперед, опытный форвард справился со своей задачей.

«Ак Барс» забил в неравных составах

В первом периоде команды показали очень энергичный хоккей, уложив чистые 20 минут игрового времени в полчаса. На этом отрезке самыми активными были вратари, Тимур Билялов и Никита Серебряков трудились больше всех. Также соперники обменялись удалениями. В отличие от омичей, «Ак Барс» свою попытку большинства реализовал. В середине периода Яшкин подправил шайбу в ворота после двухходовки Алексея Пустозерова и Семенова — 1:0 в пользу казанцев.

Правда, к экватору матча «Авангард» уже вел в счете. Вначале в равных составах отличился Михаил Котляревский, а затем в большинстве забил Эндрю Потуральски. Причем вторую шайбу хозяева забросили в формате «5 на 3». Тут же «Ак Барс» ответил голом в меньшинстве — Дмитрий Кателевский и Никита Дыняк убежали в контратаку и последний переиграл Серебрякова — 2:2.

В концовке второго периода страсти разгорелись не на шутку. Почти в каждом из моментов после фиксации шайбы вратарем игроки начинали небольшие «заварушки». В одном из них Майкл Маклауд заработал себе двухминутное удаление, окатив Билялова ледяной крошкой по окончании игрового эпизода. Хоккеисты «Ак Барса» вступились за вратаря и отдали должное омскому канадцу. Впрочем, лучше бы они реализовали большинство, которое прошло без особой опасности у ворот Серебрякова.

Большинство, как попытка передохнуть

На старте третьего периода «Ак Барс» перестал успевать за реактивными игроками хозяев. Омичи действовали с ощутимым преимуществом ровно до своего очередного удаления. Следующие две минуты «барсы» провели без энтузиазма. Выглядело это как попытка перевести дух, пользуясь тем, что «Авангард» действовал в меньшинстве.

Чего бы это ни было, а такая тактика сработала на все 100 процентов. Уже в равных составах Никита Лямкин точным броском вывел «Ак Барс» вперед — 3:2. А затем Митчелл Миллер с передачи Яшкина отправил шайбу в сетку — 4:2.

За пять минут до сирены Ги Буше снял вратаря, выпустив шестого полевого игрока. Шаг был рискованным, но логичным — «Ак Барс» находился в меньшинстве после удаления Александра Барабанова. Однако забили снова казанцы. Григорий Денисенко с передачи Яшкина отправил шайбу в пустые ворота — 5:2.

«Никакая тренировка не заменит игру»

Несмотря на итоговый результат, победа досталась «Ак Барсу» с большим трудом. Решающими для казанцев стали действия третьей тройки атаки, а также уверенная игра вратаря Билялова. Особенно старался Яшкин, который забил впервые с 10 декабря. Эти два фактора нивелировали заметное преимущество «Авангарда». Прежде всего в скоростном плане — в движении и агрессии омичи были намного лучше «барсов».

Об этом же говорил после матча Гатиятулин. Тренер сообщил, что еще до игры держали в уме возможные проблемы с игровым ритмом. Рваный календарь, где в феврале у «Ак Барса» огромные дыры в расписании матчей, не позволяет команде держать необходимый темп на протяжении всех трех периодов. На этот раз «барсы» справились и на зубах вытащили важнейшую победу.

— Важно было начать с полной концентрацией, так за две недели провели только один матч, сегодня был второй. Поэтому были опасения, что выпали из игрового ритма. Но выстраивали так процесс, чтобы компенсировать эти паузы. Ребята — молодцы, с первых смен вышли заряженными на борьбу, понимали, какой соперник против нас играет, что борьбы будет много. За последнее время у нас было много пауз, и никакая тренировка не заменит игру. Важно было в эти паузы процесс выстраивать так, чтобы они не влияли на наш хоккей. Что-то получалось, что-то — нет, но мы видим, что ребята правильно готовятся и реагируют на предыдущие матчи, — сказал Гатиятулин.

«Авангард» — «Ак Барс» — 2:5 (0:1, 2:1, 0:3)

Голы:

0:1 — Яшкин (Семенов, Пустозеров, 09:42, 5х4);

1:1 — Котляревский (Мартынов, Игумнов, 25:09);

2:1 — Потуральски (Лажуа, Окулов, 29:26, 5х3);

2:2 — Дыняк (Кателевский, 30:33, 4х5);

2:3 — Лямкин (Хмелевский, Тодд, 50:42);

2:4 — Миллер (Яшкин, Денисенко, 51:19);

2:5 — Денисенко (Яшкин, Фисенко, 59:53, ПВ).

Далее в календаре у казанцев больших дыр не намечено. Следующий матч «Ак Барс» проведет 19 февраля в Тольятти с «Ладой» в 18:00 по московскому времени. Через день команда сыграет в Нижнем Новгороде против «Торпедо», а затем краткосрочно вернется в Казань. До конца регулярного чемпионата «барсам» осталось провести всего 12 игр.