Дима Билан, L’One, Jony и Клава Кока станут хедлайнерами конкурса красоты БРИКС в Казани

Известно, что на мероприятии выступит и Ольга Серябкина, которая входит в состав жюри

Фото: Артем Дергунов

Звезды шоу-бизнеса станут хедлайнерами Международного конкурса красоты MISS BRICS/MRS BRICS/LITTLE MISS BRICS 2026 в Казани. Мероприятие пройдет с 1 по 8 марта и соберет участниц из 17 стран, которые поборются за титулы мисс, миссис и мини-мисс БРИКС.

По информации руководителя отдела мероприятий ООО «БРИКС» Эллины Аксениной, торжественная церемония закрытия конкурса 7 марта будет сопровождаться выступлениями известных российских артистов. На сцене появятся Дима Билан, L’One, Jony и Клава Кока, а также другие популярные исполнители, которых Аксенина решила не называть. Известно, что на мероприятии выступит и Ольга Серябкина, которая входит в состав жюри.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также на пресс-конференции, посвященной организации мероприятия, было сказано, что конкурс будет проходить в закрытом формате, в том числе и открытие мероприятия, а для всех желающих будет доступен только финал в Kazan Expo.

Напомним, что недавно в Казани состоялся финал XXVIII Республиканского конкурса красоты. Главной победительницей «Мисс Татарстан — 2026» стала 18-летняя Амира Шарипова из Нижнекамска. Подробнее — в фоторепортаже.

Наталья Жирнова