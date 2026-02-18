Кабмин Татарстана определил перечень опасных чужеродных растений

На особо охраняемых территориях республики будут бороться с борщевиком и другими агрессивными растениями

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Кабмин Татарстана определил перечень опасных видов инвазивных (чужеродных) растений, которые не относятся к карантинным объектам, но требуют специальных мер по их выявлению, предотвращению распространения и уничтожению на особо охраняемых природных территориях регионального и местного значения. Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.

В список вошли 12 видов растений, среди которых:

борщевик Сосновского;

золотарник гигантский и канадский;

клен ясенелистный;

лох узколистный;

люпин многолистный;

недотрога железконосная;

робиния лжеакация;

элодея канадская;

эхиноцистис лопастный;

ясень пенсильванский;

ячмень гривастый.

В случае прохождения всех этапов проверки постановление вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Меры по контролю и уничтожению указанных растений будут осуществляться на особо охраняемых природных территориях регионального и местного значения в соответствии с действующим законодательством.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Рослесхоз включил клен ясенелистный (американский) и борщевик Сосновского в перечень опасных чужеродных растений, способных нанести вред лесам.

Дмитрий Зайцев