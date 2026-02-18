Новости общества

17:00 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Кабмин Татарстана определил перечень опасных чужеродных растений

15:45, 18.02.2026

На особо охраняемых территориях республики будут бороться с борщевиком и другими агрессивными растениями

Кабмин Татарстана определил перечень опасных чужеродных растений
Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Кабмин Татарстана определил перечень опасных видов инвазивных (чужеродных) растений, которые не относятся к карантинным объектам, но требуют специальных мер по их выявлению, предотвращению распространения и уничтожению на особо охраняемых природных территориях регионального и местного значения. Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.

В список вошли 12 видов растений, среди которых:

  • борщевик Сосновского;
  • золотарник гигантский и канадский;
  • клен ясенелистный;
  • лох узколистный;
  • люпин многолистный;
  • недотрога железконосная;
  • робиния лжеакация;
  • элодея канадская;
  • эхиноцистис лопастный;
  • ясень пенсильванский;
  • ячмень гривастый.

В случае прохождения всех этапов проверки постановление вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Меры по контролю и уничтожению указанных растений будут осуществляться на особо охраняемых природных территориях регионального и местного значения в соответствии с действующим законодательством.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Рослесхоз включил клен ясенелистный (американский) и борщевик Сосновского в перечень опасных чужеродных растений, способных нанести вред лесам.

Дмитрий Зайцев

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

Читайте также