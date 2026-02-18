Кабмин Татарстана определил перечень опасных чужеродных растений
На особо охраняемых территориях республики будут бороться с борщевиком и другими агрессивными растениями
Кабмин Татарстана определил перечень опасных видов инвазивных (чужеродных) растений, которые не относятся к карантинным объектам, но требуют специальных мер по их выявлению, предотвращению распространения и уничтожению на особо охраняемых природных территориях регионального и местного значения. Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.
В список вошли 12 видов растений, среди которых:
- борщевик Сосновского;
- золотарник гигантский и канадский;
- клен ясенелистный;
- лох узколистный;
- люпин многолистный;
- недотрога железконосная;
- робиния лжеакация;
- элодея канадская;
- эхиноцистис лопастный;
- ясень пенсильванский;
- ячмень гривастый.
В случае прохождения всех этапов проверки постановление вступит в силу с 1 марта 2026 года.
Меры по контролю и уничтожению указанных растений будут осуществляться на особо охраняемых природных территориях регионального и местного значения в соответствии с действующим законодательством.
Ранее «Реальное время» сообщало, что Рослесхоз включил клен ясенелистный (американский) и борщевик Сосновского в перечень опасных чужеродных растений, способных нанести вред лесам.
