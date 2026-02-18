Мединский провел закрытые переговоры перед выездом в аэропорт

По данным источника, встреча длилась около двух часов

Глава российской делегации Владимир Мединский перед выездом в аэропорт провел закрытые переговоры в отеле InterContinental. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник в переговорной группе.

С кем именно велись переговоры, источник не уточнил. По его словам, встреча продолжалась около двух часов.

Ранее «Реальное время» писало, что Мединский назвал тяжелыми прошедшие переговоры по ситуации на Украине в Женеве.



Ариана Ранцева