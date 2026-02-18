Сегодня в Татарстане ожидается до -13 градусов
Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер западный с переходом на северо-восточный 5—10 м/с, ночью местами порывами до 14 м/с. Температура составит от -8 до -13 градусов. На дорогах гололедица.
