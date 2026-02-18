Шадаев: Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление контента

Речь идет о требованиях по блокировке каналов и материалов с запрещенной информацией

Мессенджер Telegram проигнорировал 150 тыс. запросов на удаление противоправной информации. Об этом заявил глава Минцифры России Максут Шадаев на заседании комитета Государственной думы по информационной политике, пишет Интерфакс.

По его словам, речь идет о требованиях об удалении каналов, материалов и постов, содержащих запрещенный контент.

Шадаев уточнил, что среди проигнорированных запросов — требования об удалении 1,5 тыс. каналов с детской порнографией, 4 тыс. чат-ботов, связанных с продажей поддельных документов или фишинговыми сервисами, а также 18 тыс. требований о блокировке контента каналов нацистской направленности.

Кроме того, министр сообщил, что с момента начала СВО более 100 тыс. требований было направлено на удаление материалов или блокировку каналов, распространявших информацию, дискредитирующую Вооруженные силы РФ, а также фейки о СВО. Эти обращения, по его словам, также остались без ответа.

Ариана Ранцева