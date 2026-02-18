Магнит: обрушение кровли в РЦ не повлияет на снабжение магазинов в Татарстане

Повреждено не более 10% крыши, неповрежденные зоны скоро заработают

Фото: Мария Зверева

Ретейлер «Магнит» не ожидает перебоев с поставками продуктов питания в магазины сети в Поволжье после частичного обрушения кровли в распределительном центре в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

До полного восстановления работы распределительного центра поставки будут организованы с четырех ближайших складов компании.

В компании уточнили, что распределительный центр в Зеленодольске застрахован. Размер ущерба в настоящее время оценить невозможно, поскольку доступ на склад ограничен.

По предварительной оценке, повреждено не более 10% кровли и несколько камер склада. В ближайшее время работа неповрежденных частей распределительного центра будет возобновлена. Полное восстановление объекта планируется в кратчайшие сроки.



Ариана Ранцева