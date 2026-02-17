Штрафы вместо предупреждений, автоматизация вычетов и налог на выгул собак

Обзор налоговых новостей прошедшей недели

Фото: Реальное время

Прошедшая неделя оказалась не очень богатой на налоговые новости, но интересных поводов для обсуждения было немало. Почему хотят повысить штрафы за неприменение контрольно-кассовой техники (ККТ) в России, а налога на выгул собак в стране не будет — читайте в обзорном материале «Реального времени».

Неприменение ККТ может стать выгоднее для бюджета

В России планируют поменять подход в отношении предпринимателей, не применяющих контрольно-кассовую технику (ККТ). На неделе в Госдуме в первом чтении был принят законопроект, увеличивающий штрафы для таких нарушителей. Также депутатам, по всей видимости, понравилась идея сразу штрафовать за неприменение ККТ, без вынесения предупреждения (как это делается сейчас).

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Законопроект предполагает увеличение минимальных штрафов с 10 до 30 тысяч рублей для должностных лиц и с 30 до 150 тысяч — для юридических. При этом повторное нарушение будет караться еще жестче — до 60 тысяч и не менее 300 тысяч соответственно. В случае если повтор случился после ранее вынесенного административного наказания более двух раз, то штрафы вырастут до 150 тысяч для должностных лиц и 750 тысяч для юрлиц.

Сами законотворцы твердят, что данное ужесточение необходимо для улучшения налоговой дисциплины бизнеса. Однако от изменений все равно ждут «прибавку» в бюджет. Если по итогам прошлого года сумма штрафов за неприменение ККТ составила 2 млрд рублей, то после принятия законопроекта ожидается сбор уже 10 млрд «штрафных» рублей.

Наряду с этим новые размеры штрафов должны повысить рентабельность самих проверок налоговиков. Ранее считалось, что налоговикам один выезд по ККТ обходится в среднем в 10—15 тысяч рублей. Устраивать проверки ради штрафа в размере 10—30 тысяч рублей было нецелесообразно, поэтому кассовая дисциплина оставалась на совести исключительно предпринимателей. Теперь эта сфера должна стать более «привлекательной» для налоговых инспекторов.

Автоматизация налоговых вычетов

Минфин рассмотрит возможность автоматического начисления налоговых вычетов по наиболее востребованным категориям. Такое предложение выдвинул вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, сообщает РБК. Чиновник предлагает налоговой самостоятельно рассчитывать вычеты и направлять уведомления гражданам на основе имеющихся данных.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Подобная инициатива должна избавить россиян от необходимости собирать подтверждающие документы и заполнять декларацию 3-НДФЛ. Автоматизация в том числе снимет препятствия для пенсионеров и маломобильных граждан, считает Чернышов.

В Минфине пока воздержались от каких-либо комментариев, ограничившись заявлением, что рассмотрят обращение в законные сроки. Впрочем, разговоры об автоматизации налоговых вычетов ведутся уже не первый год. Каких-то кардинальных сдвигов в этом направлении не случалось, однако сама процедура получения возврата периодически упрощается. Так, пару лет назад был сокращен список необходимых документов, как и срок рассмотрения декларации налоговыми органами.

Бухгалтерский аутсорсинговый бизнес перестал расти

На фоне постоянно меняющихся требований властей и ставших регулярными налоговых реформ многие предрекали бум развития бухгалтерского аутсорсингового бизнеса. Прогнозы выглядели логично — чем сложнее, тем больше предпринимателей стараются переложить эти сложности на аутсорсинг. Однако в реальности рост доходов в этой сфере услуг составил скромные 10%. Такой же процент ожидают в ближайшую пару лет, после чего данный рынок может уйти в стагнацию.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Основными причинами подобной аномалии эксперты называют три момента. Во-первых, потенциальные клиенты стали дольше принимать решения о сотрудничестве. Во-вторых, 80% совокупной выручки данного рынка приходится на десятку крупнейших организаций. Но важнее всего — упала платежеспособность самих клиентов. Сами услуги существенно подорожали, а платить в полном объеме готовы не все предприниматели.

Рост средних зарплат в Татарстане

Татарстан оказался в числе лидеров по регионам России по росту средней зарплаты за последний год. Республика поделила первое место рейтинга с Магаданской областью. Соответствующие данные были опубликованы на прошлой неделе. Рост средних зарплат в Татарстане составил 26% относительно аналогичного периода в 2024 году. Составители рейтинга подчеркнули, что среднемесячная начисленная зарплата была рассчитана до вычета налогов и включает в себя премии. При этом данные учитывают доходы и самых высокооплачиваемых сотрудников.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Интересно, что показатель роста средних зарплат хорошо коррелируется с данными по налоговым поступлениям, связанным с подобными выплатами. Для сравнения возьмем выкладки с аналитического портала ФНС России. В частности, за период с января по октябрь 2025 года темп роста поступлений по страховым выплатам в Татарстане составил 22,77%, а темп роста по НДФЛ — 36,72%.

Налог на выгул собак

В России возобновились разговоры о введении для граждан налога на выгул собак. Собранные таким путем деньги рассчитывают направить на создание специализированных площадок, уборку и ветеринарную помощь. С подобной инициативой выступил на неделе общественный деятель Вадим Попов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Однако предложение общественника сразу же подвергли критике. В частности, депутат Госдумы Владимир Бурматов заявил, что такой налог в России не введут. Россияне, мол, считают своих питомцев членами семьи и реакция граждан будет негативной. Саму инициативу Попова он назвал безответственным вбросом.