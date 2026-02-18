Минниханов поручил усилить контроль за содержанием крыш
В республике из-за обильных снегопадов выросли риски обрушения кровли
Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил всем ответственным службам усилить контроль за содержанием крыш. В результате обильных снегопадов многократно возросла нагрузка и, как следствие, риск обрушения кровли, сообщили в телеграм-канале «Аппаратная».
Руководитель республики подчеркнул, что за ситуацией активно следят сотрудники прокуратуры. Все нарушители получат наказание в соответствии с законом, обратил внимание Минниханов.
Напомним, что сегодня в Зеленодольске из-за снега обрушилась кровля склада сети «Магнит». В результате инцидента пострадала женщина.
Также недавно в Казани обрушилась кровля дома по ул. Гвардейской. В результате ЧП никто не пострадал. Прокуратура уже добилась возбуждения уголовного дела против директора УК после инцидента.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».