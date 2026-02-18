Прокуратура добилась возбуждения уголовного дела против директора УК после обрушения крыши в Казани

Также правоохранители потребовали устранить нарушения

Фото: Реальное время

Прокуратура Советского района Казани возбудила административные дела в отношении директора управляющей компании ООО «УК ЖКХ Гвардейская», а также самой организации в результате проверки после обвала кровли дома на ул. Гвардейской.

Как сообщила прокуратура Татарстана, уголовные дела возбуждены по статье об управлении многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

Также прокуратура потребовала устранить нарушения.

Ранее сообщалось, что в Зеленодольске обрушилась кровля на складе сети «Магнит». В результате ЧП один сотрудник пострадал.



Никита Егоров