Минниханов обсудил с зампредседателя ЦБ Заботкиным сотрудничество в банковской сфере

Также стороны поговорили об актуальных трендах макроэкономики

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с зампредседателя Банка России Алексеем Заботкиным в своем рабочем кабинете в республиканском Доме правительства.

Как сообщила пресс-служба руководителя республики, стороны обсудили вопросы взаимодействия в банковской сфере, а также актуальные тренды макроэкономики. В обсуждении упомянутых тем поучаствовал и управляющий отделением — Национальным банком по РТ Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ Марат Шарифуллин.

Напомним, что Заботкин находится в Казани с рабочей поездкой с 17 февраля. Накануне он принял участие в конференции по макроэкономическим исследованиям и перспективным направлениям экономического анализа «Макромастерская Банка России».

Ранее сообщалось, что в Казани при участии раиса обсудили будущее исторических зданий Татарстана.

Никита Егоров