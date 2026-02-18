На некоторых участках Казани пробки утром достигли 7 баллов

Сегодня в городе возобновляется очное обучение

В Казани утром пробки достигли 7 баллов. Так, в районе проспекта Победы образовалась пробка длиной в 2,5 км. Кроме того, затор в 5 км тянется при въезде на проспект. Некоторые пробки возникли из-за ДТП, следует из данных «Яндекс.Карт».

Еще двухкилометровые пробки образовались на участках Компрессорный — Ершова, ул. Гвардейская — Аделя Кутуя.

Заторы образовались и при въезде в Казань и на других участках. На Горьковском шоссе протяженность пробки достигла 7 км. На ул. Советской при выезде с Алатского тракта образовался затор длиной в 1,5 км. На ул. Мира пробка достигает 4 км.

Ранее сообщалось, что в Казани с 18 февраля возобновляется очное обучение.

Никита Егоров