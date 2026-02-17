В Татарстане ожидаются морозы до -29 градусов

Похолодание усилится 19 февраля, осадки ожидаются к концу недели

Фото: Динар Фатыхов

В ближайшие сутки в Татарстане циклон будет постепенно смещаться на восток, уступая место антициклону, который подойдет с северо-запада. Ночью местами возможны небольшой снег и слабая метель, днем существенных осадков не ожидается. Температура ночью и утром составит -13…-18 °C, при прояснениях до -23 °C, днем — -8…-13 °C.

19 февраля осадки маловероятны. Ночью и утром температура понизится до -19…-24 °C, при прояснениях и на востоке республики — до -29 °C. Днем ожидается -9…-14 °C.

В пятницу, 20 февраля, ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдет небольшой снег. Ночные температуры прогнозируются в пределах -11…-16 °C, на востоке до -21 °C, днем — -5…-10 °C.

По предварительным данным, в субботу, 21 февраля, под влиянием атмосферного фронта в большинстве районов Татарстана ожидается снег. Температура воздуха ночью составит -11…-16 °C, днем — -4…-9 °C.



Ариана Ранцева