Новости общества

16:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В аэропорту Казани сняли временные ограничения

07:37, 18.02.2026

Меру вводили из-за объявления в республике режима беспилотной опасности

В аэропорту Казани сняли временные ограничения
Фото: Мария Зверева

Казанский аэропорт открыли на прием и вылет самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения продлились чуть менее часа. Их ввели после объявления в Татарстане беспилотной опасности. Данный режим начал действовать в регионе с 3:49 мск.

— Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее казанская «стоянка воздушных судов» также сообщала о задержке рейсов.

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также