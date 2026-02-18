В аэропорту Казани сняли временные ограничения
Меру вводили из-за объявления в республике режима беспилотной опасности
Казанский аэропорт открыли на прием и вылет самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Ограничения продлились чуть менее часа. Их ввели после объявления в Татарстане беспилотной опасности. Данный режим начал действовать в регионе с 3:49 мск.
— Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.
Ранее казанская «стоянка воздушных судов» также сообщала о задержке рейсов.
