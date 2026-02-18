В Казани будущие мамы планируют накопить до 600 тыс. рублей на независимость в декрете

В крупных городах 48% опрошенных закладывают в бюджет регулярные услуги няни

Больше половины (62%) опрошенных россиянок уже откладывают деньги к декретному отпуску. Еще 21% рассчитывают исключительно на текущий доход партнера, а 17% признались, что не задумывались о финансовой подушке заранее. Таковы результаты опроса маркетплейса «Выберу.ру».

— В среднем участницы исследования планируют отложить от 380 до 450 тыс. рублей. Однако в зависимости от региона цифры заметно различаются. В Москве будущие мамы в среднем планируют накопить 650–900 тысяч рублей на год декрета. В Санкт-Петербурге — 550–750 тысяч рублей. В других городах-миллионниках (Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Краснодар) — 450–600 тысяч рублей. В городах с населением до 500 тыс. человек сумма значительно ниже — 250–350 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Москве и других крупных городах 48% опрошенных закладывают в бюджет регулярные услуги няни даже при частичной занятости. Расходы на такую помощь составят 35–50 тыс. рублей в месяц при занятости 3-4 часа в день.

В городах с населением менее 1 млн человек только 19% будущих мам планируют регулярно пользоваться услугами няни, но 54% потратят накопления на маникюр, косметологию, парикмахерскую и другие услуги ухода за собой. В среднем респондентки оценивали такие траты в 8–15 тыс. рублей в месяц в крупных городах.

