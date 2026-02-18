Мединский назвал тяжелыми прошедшие переговоры по ситуации на Украине в Женеве

В ближайшее время состоится следующая встреча

Помощник президента России Владимир Мединский назвал переговоры в Женеве по ситуации на Украине тяжелыми. Его слова приводит RT.

— Переговоры шли два дня. Они длились очень долго вчера в разных форматах. Сегодня переговоры продолжались около двух часов, были тяжелыми, но деловыми. В ближайшее время состоится следующая встреча, — прокомментировал RT Мединский итоги встречи.

Отметается, что представители российской и украинской делегаций уже уезжают с места переговоров в Женеве.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио выступил за реформу международных отношений.

Никита Егоров