Мединский назвал тяжелыми прошедшие переговоры по ситуации на Украине в Женеве

13:51, 18.02.2026

В ближайшее время состоится следующая встреча

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Помощник президента России Владимир Мединский назвал переговоры в Женеве по ситуации на Украине тяжелыми. Его слова приводит RT.

— Переговоры шли два дня. Они длились очень долго вчера в разных форматах. Сегодня переговоры продолжались около двух часов, были тяжелыми, но деловыми. В ближайшее время состоится следующая встреча, — прокомментировал RT Мединский итоги встречи.

Отметается, что представители российской и украинской делегаций уже уезжают с места переговоров в Женеве.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио выступил за реформу международных отношений.

Никита Егоров

