В Татарстане планируют усыплять бездомных собак, если не найдется хозяин

Их будут ловить и усыплять, если они нападут на человека и за 20 дней после отлова не найдут хозяина

В Татарстане планируют ввести режим экстраординарной ситуации в сфере обращения с животными без владельцев. Согласно инициативе, животных, для которых за 20 дней не найдут хозяев, будут массово отлавливать и усыплять. Соответствующий проект постановления кабмина республики опубликован на сайте антикоррупционной экспертизы.

Согласно документу, данный режим введут в случае причинения животным без владельца смерти, тяжкого или средней степени тяжести вреда здоровью человека в Татарстане. Причем меру введут на соответствующей территории не позднее 2 рабочих дней, со дня, когда стало известно о травме.

Также, судя по документу, во время действия режима разрешено ловить всех животных без владельцев, включая уже стерилизованных и ранее возвращенных в среду обитания. Этих животных будут оперативно привозить в пункты временного содержания, а информацию о них публиковать в интернете. Если в течение 20 календарных дней животное не найдет владельца, то его усыпят. Максимальный срок действия экстраординарного режима — до 3 месяцев с возможностью досрочной отмены.

