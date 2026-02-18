Новости общества

За ночь над регионами России сбили 43 беспилотника

09:05, 18.02.2026

Два из них — над соседней с Татарстаном республикой

Фото: скриншот телеграм-канала Айрата Хайруллина

В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 17 февраля до 7.00 мск 18 февраля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, пишет RT.

21 БПЛА — над территорией Брянской области,

6 БПЛА — над территорией Белгородской области,

6 БПЛА — над территорией Республики Крым,

5 БПЛА — над территорией Курской области,

2 БПЛА — над территорией Ростовской области,

2 БПЛА — над территорией Чувашской Республики,

1 БПЛА — над акваторией Черного моря.

Ранее в аэропорту Казани сняли временные ограничения.

Никита Егоров

