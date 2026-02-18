За ночь над регионами России сбили 43 беспилотника
Два из них — над соседней с Татарстаном республикой
В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 17 февраля до 7.00 мск 18 февраля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, пишет RT.
21 БПЛА — над территорией Брянской области,
6 БПЛА — над территорией Белгородской области,
6 БПЛА — над территорией Республики Крым,
5 БПЛА — над территорией Курской области,
2 БПЛА — над территорией Ростовской области,
2 БПЛА — над территорией Чувашской Республики,
1 БПЛА — над акваторией Черного моря.
Ранее в аэропорту Казани сняли временные ограничения.
