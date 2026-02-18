Стало известно, во сколько возобновятся переговоры по Украине в Женеве 18 февраля
Накануне встреча длилась шесть часов и была напряженной
Переговоры насчет Украины возобновятся в Женеве 18 февраля в 11:00 мск. Об этом пишет RT со ссылкой на источник.
Напомним, что в обсуждениях данного вопроса примут участие Россия, Киев и США.
Накануне в Женеве также проходили трехсторонние переговоры по Украине. Они продлились шесть часов.
По данным источника RT, 17 февраля диалог шел в формате российско-американских, российско-украинских и российско-американско-украинских переговоров и был очень напряженным.
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что США предложили Украине гарантии на 15 лет.
