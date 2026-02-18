В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

Режим действовал с 3:49 мск

Фото: скриншот приложения МЧС

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности. Он действовал с 3:49 мск. Об отмене сообщили в РСЧС по республике.

Ранее сообщалось, что соседнюю с Татарстаном республику дважды атаковал беспилотник, повреждено несколько машин. Однако пострадавших нет, говорил глава региона Олег Николаев.

Также утром в аэропорту Казани сняли временные ограничения, вводимые на фоне объявления беспилотной опасности.

Никита Егоров