В Татарстане отменили режим беспилотной опасности
Режим действовал с 3:49 мск
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности. Он действовал с 3:49 мск. Об отмене сообщили в РСЧС по республике.
Ранее сообщалось, что соседнюю с Татарстаном республику дважды атаковал беспилотник, повреждено несколько машин. Однако пострадавших нет, говорил глава региона Олег Николаев.
Также утром в аэропорту Казани сняли временные ограничения, вводимые на фоне объявления беспилотной опасности.
