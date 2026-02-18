В Татарстане произошел масштабный сбой популярных онлайн-сервисов, в том числе «Телеграма»

Telegram, банки и «Госуслуги» недоступны для пользователей республики

Фото: Дмитрий Зайцев

В Республике Татарстан зафиксированы массовые сбои в работе популярных интернет-сервисов. По данным сервиса мониторинга Detector404, за последние сутки поступило 550 обращений от пользователей о проблемах с доступом в интернет.

Согласно мониторингу, наибольшее количество жалоб поступило на следующие сервисы:

Telegram;

Т-Банк;

Росреестр;

РЖД Портал;

Шедеврум.

На текущий момент пользователи сталкиваются с невозможностью войти в личные кабинеты различных сервисов. Особенно сложная ситуация наблюдается в столице региона — Казани, где зафиксированы наиболее масштабные проблемы с доступом к интернет-ресурсам.

По данным сервиса, количество жалоб демонстрирует умеренную активность, при этом за последний час зафиксировано 11 новых обращений. Специалисты продолжают мониторинг ситуации и сбор информации о характере технических проблем.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор инициировал блокировку Telegram — платформы, ставшей главным информационным источником для 68% россиян. Эксперты прогнозируют серьезные последствия для медиасферы и бизнеса.



Дмитрий Зайцев