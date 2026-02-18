В Татарстане произошел масштабный сбой популярных онлайн-сервисов, в том числе «Телеграма»
Telegram, банки и «Госуслуги» недоступны для пользователей республики
В Республике Татарстан зафиксированы массовые сбои в работе популярных интернет-сервисов. По данным сервиса мониторинга Detector404, за последние сутки поступило 550 обращений от пользователей о проблемах с доступом в интернет.
Согласно мониторингу, наибольшее количество жалоб поступило на следующие сервисы:
- Telegram;
- Т-Банк;
- Росреестр;
- РЖД Портал;
- Шедеврум.
На текущий момент пользователи сталкиваются с невозможностью войти в личные кабинеты различных сервисов. Особенно сложная ситуация наблюдается в столице региона — Казани, где зафиксированы наиболее масштабные проблемы с доступом к интернет-ресурсам.
По данным сервиса, количество жалоб демонстрирует умеренную активность, при этом за последний час зафиксировано 11 новых обращений. Специалисты продолжают мониторинг ситуации и сбор информации о характере технических проблем.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор инициировал блокировку Telegram — платформы, ставшей главным информационным источником для 68% россиян. Эксперты прогнозируют серьезные последствия для медиасферы и бизнеса.
