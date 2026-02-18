В РКБ Татарстана пройдет масштабная модернизация

Она займет около двух лет, концепция еще обсуждается

Фото: Мария Зверева

Во время отчетного больничного совета РКБ медики из главной клиники республики представили разработки для спасения пациентов с ишемическими инсультами и ТЭЛА, рассказали о расширении программ генетического скрининга и показали свои хирургические разработки. Министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев анонсировал большую модернизацию РКБ: по предварительным предположениям, она займет около двух лет. Подробности о технологических и медицинских новациях медиков и о планах на модернизацию — в репортаже «Реального времени».

Хирургический блок и реанимация будут обновлены в первую очередь

В Республиканской клинической больнице МЗ РТ давно назрела модернизация: обновления просит и состояние помещений, и инфраструктурная, и технологическая база. О том, что в 2026 году процесс начнется, заявил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев во время больничного совета РКБ по итогам работы в 2025 году.

— Сейчас обсуждается концепция, которая должна затронуть основные производственные мощности РКБ. Конечно, обновление в первую очередь будет касаться хирургического блока, реанимации, и в целом мы ожидаем, что технологичность оказания медицинской помощи в Республиканской клинической больнице сильно вырастет, — сообщил министр в разговоре с журналистами перед началом больничного совета РКБ.

Речь идет в том числе и о закупке нового оборудования, однако, по словам Альмира Абашева, это будет лишь часть большой работы. Планируется и изменение инфраструктуры клиники, и повышение качества работы персонала через образовательный процесс, и внедрение новых технологий. В подробности главный медик Татарстана вдаваться пока не стал — они появятся, когда окончательно будет согласована концепция модернизации.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Зато министр обратил особое внимание на то, что подобные изменения невозможны силами одной клиники и даже целого Министерства здравоохранения: работы будут проводить при поддержке правительства Республики Татарстан и раиса Рустама Минниханова.

— Потому что без всеобщего подхода и взаимной поддержки сделать эту работу будет крайне затруднительно. Мы надеемся, что модернизация займет около полутора-двух лет, и за это время нам нужно будет успеть очень много. Думаю, что если мы не будем затягивать процесс, то жители республики очень быстро почувствуют изменения в качестве оказания медицинской помощи, — выразил свои чаяния Альмир Абашев.

В свою очередь главный врач РКБ Марат Гатауллин сообщил, что именно этот процесс и будет главным вызовом для клиники в 2026-м:

— Нам предстоят масштабные модернизационные мероприятия, потому что на сегодняшний день эта проблема назрела. РКБ как первая клиника Татарстана нуждается в этом. Но главное при этом — сохранить темпы развития и оказание медицинской помощи, несмотря на проводимые мероприятия.

Как работала РКБ в 2025 году: цифры и факты

Немного статистики о работе РКБ в 2025 году:

более 300 тысяч пациентов в год;

37 455 прооперированных пациентов;

815 вылетов и выездов к пациентам вертолетами санавиации и автомобилями;

11 тысяч сельчан Татарстана, обследованных в мобильном комплексе;

7,8 тысячи малышей, рожденных в Перинатальном центре;

7 тысяч участников СВО, пролеченных за 3 года работы Военного госпиталя при РКБ.

Хирургический блок РКБ творил настоящие чудеса. Например, восстановили орбиту глаза пациента, использовав хрящ из его же ребра. Развивают малоинвазивные вмешательства: например, одному пациенту лапароскопически сделали обширнейшую цистоэктомию с пластикой мочевого пузыря, а другому — эндоскопически провели гастропластику.

Ученые-биологи РКБ внедрили методику генотипирования тканей перед трансплантацией — это снижает риск отторжения тканей и повышает успех операции. А диагносты разработали и внедрили программу автоматического анализа ЭКГ новорожденных детей — и теперь ЭКГ в Перинатальном центре делается всем. До сих пор это было проблематично.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Медицинская генетика, новые материалы, применяющиеся в травматологии и ортопедии; новые технологии и импортозамещающие решения для внутрисосудистых вмешательств для лечения сердечно-сосудистых патологий — вот лишь часть новаций, которые разрабатывают во флагманской клинике республики.

Тромбоэкстрактор для лечения инсульта

Говоря об импортозамещении медицинских технологий и оборудования в Татарстане, Альмир Абашев отметил, что эти вопросы во многом решены. Темпы роста промпроизводства на производствах медицинского профиля растут в целом по стране.

— Примером тому, как надо работать, является Татарстан. Сегодня мы на промышленных площадках в ОЭЗ развернули производство высокотехнологичных образцов оборудования. Допустим, совсем недавно открылось производство по выпуску ультразвуковых машин в Зеленодольском районе. На этой же площадке развернуто огромное производство по выпуску эндопротезов для замещения тазобедренных и коленных суставов, — привел примеры Альмир Абашев.

Но до выпуска в промышленную серию нужно разработать и собрать прототип. Пример такой работы был представлен здесь же, на выставке: сердечная и инсультная команда РКБ совместно с физиками из КФУ представили свой прототип импортозамещающего оборудования для лечения ишемического инсульта. Речь идет о тромбоэкстракторе — аппарате, который «отсасывает» тромб, закупоривший сосуд мозга.

Как рассказывает завотделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения №1 РКБ, главный внештатный специалист МЗ РТ по рентгенэндоваскулярной хирургии Андрей Терегулов, тромбоэкстрактор помогает лечить ишемический инсульт с помощью малоинвазивной операции. В области бедренной артерии делается небольшой прокол, через него в сосуд вводится катетер, доходит до сосудов головного мозга и «отсасывает» тромб. Технология эта известна больше десятка лет и применяется в РКБ с 2016 года. Однако в 2023 году появились проблемы с поставками тромбоэкстракторов — они производились только в США.

Людмила Губаева / realnoevremya.ru

— Мы совместно с Институтом физики КФУ подумали о том, чтобы сделать свой собственный прибор, который решит эту проблему. И к 2025 году его создали. Полностью отработали все механизмы, построили на элементной базе казанского завода «Вакууммаш». Там все внутри отечественного производства. Хотя оно, надо сказать, дороже! — признается Андрей Терегулов.

Сначала прототип собирали из подручных материалов, чуть ли не на собственные средства ученых и врачей. В 2025-м получили грант на дальнейшую разработку, и в прибор удалось добавить более технологичные вещи.

К примеру, ноу-хау — по сравнению с американскими аппаратами: специальный электромагнитный клапан, которым можно автоматически регулировать силу воздействия на тромб, чтобы сначала слегка «расшатать» его в сосуде, перед тем как полностью убрать. По аналогии с пробкой в бутылке: сначала ее нужно подвигать и привести в мобильное состояние, после чего удалить ее становится гораздо проще. До сих пор такое воздействие на тромб рентгенхирург регулировал самостоятельно, механической кнопкой на аспираторе.

Людмила Губаева / realnoevremya.ru

Прототип готов. Это одна из первых попыток на российском рынке заменить американское оборудование, с помощью которого спасают множество жизней. Будет ли он внедрен в серию, пока неизвестно. Пока ученые планируют как минимум получить патент на разработку, а дальше — будущее покажет.

Можно ли совершить революцию в лечении ТЭЛА

Но не импортозамещением единым живет медицинское сообщество республики. Андрей Терегулов рассказал нашему изданию о еще одной передовой методике, которую удалось опробовать в РКБ в этом году. Речь — об аппарате, позволяющем спасать «безнадежных» пациентов с ТЭЛА (тромбоэмболией легочной артерии).

— Этот прибор производится в США. Он генерирует ультразвуковые импульсы на двух специальных катетерах. Эти катетеры с двух сторон вводятся в легочную артерию, закупоренную тромбом, и начинают ультразвуком «раскручивать» нити фибрина, из которых состоит тромб. И тромб начинает разрушаться. Эффект мы получаем колоссальный! Вот пример: пациентка 62 лет в 2025 году поступила к нам в крайне тяжелом состоянии, с массивной ТЭЛА. У нее были такие показатели, при которых шансов выжить практически не было. И мы приняли решение впервые в Поволжском федеральном округе применить в ее лечении этот прибор. Через четыре часа после начала терапии у пациентки стабилизировалось состояние: с 85 до 92 поднялась сатурация. А по окончании терапии, через 12 часов, сатурация дошла до 98%. Пациентку мы выписали через 7 дней, без каких-либо жалоб.

Случай очень показательный, и если методику удастся внедрить в широкую медицинскую практику, это может изменить всю статистику по ТЭЛА в республике. Пока, как рассказывает Андрей Терегулов, каждый третий пациент с тромбоэмболией легочной артерии погибает, слишком грозный этот диагноз. При этом качество жизни у тех, кто выжил, в расчет статистики не берется — а ведь многие из них остаются с глубокими нарушениями. Как и после инсульта. А примененная технология позволяет полностью восстановить кровоток — ТЭЛА проходит без следа, и пациент продолжает жить, как привык.

Людмила Губаева / realnoevremya.ru

На данный момент ультразвуковой аппарат для лечения ТЭЛА был применен в РКБ 12 раз, это значимая выборка. Врачи РКБ выказывают надежду, что такой же прибор будет закуплен в БСМП Набережных Челнов, после чего лечение будет введено в систему оказания помощи пациентам с этой патологией. Они предлагают распространить этот механизм, доказавший свою эффективность, на всю республику.

— Надо понимать самое важное: мы можем спасти одного человека и гордиться этим. Но для общества нужно другое: надо выстраивать систему оказания медпомощи, так, чтобы мы могли по этой системе спасать множество людей. В этом и заключается глубокий смысл слов «система здравоохранения народа», — философствует Андрей Терегулов. — Вот и здесь нужно, чтобы была система! Это внесет значительный вклад в статистику снижения инвалидизации и смертности.

Зачем нужен генетический паспорт семьи

— РКБ — один из ведущих центров медицины в Татарстане, мы всегда опираемся на тот опыт, который накоплен в научно-техническом аспекте у коллектива больницы и наших базовых вузов — в первую очередь это, конечно, КГМУ. В последние годы к этой работе присоединился и КФУ с его медико-биологическим направлением. Научный потенциал, который реализуется нашими медиками совместно с учеными, выражается в тех новых проектах, которые вы могли увидеть здесь, на выставке, — говорил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев во время пресс-подхода.

Полина Чигвинцева, молекулярный генетик медико-генетического центра РКБ, рассказала об успехах на базе генетического анализа и экспертизы. На выставке медико-генетический центр РКБ представил цифровую платформу, в которой собираются данные о генетических исследованиях, все это систематизируется, объединяется в генетический паспорт семьи — и впоследствии возможна передача информации в централизованную медицинскую цифровую систему республики. Таким образом, терапевт, репродуктолог или врач другой специализации на приеме сразу сможет увидеть данные о высоких генетических рисках или о семейном анамнезе пациента. Это позволит и диагноз уточнить, и риски просчитать, и — что особенно важно — со всей доступной информацией подойти к планированию семьи.

Людмила Губаева / realnoevremya.ru

В Республиканском медико-генетическом центре принимают более 70 тысяч пациентов ежегодно. Только за 2025 год здесь отработали 2 101 кейс генетической диагностики, консультации получили 260 супружеских пар, проведено 32 892 пренатальных скрининга, 33 892 скрининга новорожденных на наследственные заболевания (такие скрининги проводятся сейчас в обязательном порядке) и 4 081 медико-генетическая консультация семей, в которых родились дети с выявленными наследственными патологиями.

Как рассказывает Полина Чигвинцева, 5% населения республики имеют наследственные заболевания. У 2% детей они могут скрываться за другими диагнозами. При этом диагностировать наследственные синдромы лучше в максимально раннем возрасте — для многих генетических заболеваний существует эффективная терапия, которую ребенок проходит сразу после рождения. Это существенно повышает его качество жизни в дальнейшем. Например, к таким заболеваниям относится СМА — спинальная мышечная атрофия. И если медики с помощью экспертизы, по данным семейного анамнеза знают, что искать, — у человека кратно возрастают шансы на то, чтобы продлить жизнь и сделать ее лучше. На сегодняшний день в татарстанском регистре уже 675 генетических карт.

