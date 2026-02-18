В РКБ Татарстана пройдет масштабная модернизация
Она займет около двух лет, концепция еще обсуждается
Хирургический блок и реанимация будут обновлены в первую очередь
В Республиканской клинической больнице МЗ РТ давно назрела модернизация: обновления просит и состояние помещений, и инфраструктурная, и технологическая база. О том, что в 2026 году процесс начнется, заявил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев во время больничного совета РКБ по итогам работы в 2025 году.
— Сейчас обсуждается концепция, которая должна затронуть основные производственные мощности РКБ. Конечно, обновление в первую очередь будет касаться хирургического блока, реанимации, и в целом мы ожидаем, что технологичность оказания медицинской помощи в Республиканской клинической больнице сильно вырастет, — сообщил министр в разговоре с журналистами перед началом больничного совета РКБ.
Речь идет в том числе и о закупке нового оборудования, однако, по словам Альмира Абашева, это будет лишь часть большой работы. Планируется и изменение инфраструктуры клиники, и повышение качества работы персонала через образовательный процесс, и внедрение новых технологий. В подробности главный медик Татарстана вдаваться пока не стал — они появятся, когда окончательно будет согласована концепция модернизации.
Зато министр обратил особое внимание на то, что подобные изменения невозможны силами одной клиники и даже целого Министерства здравоохранения: работы будут проводить при поддержке правительства Республики Татарстан и раиса Рустама Минниханова.
— Потому что без всеобщего подхода и взаимной поддержки сделать эту работу будет крайне затруднительно. Мы надеемся, что модернизация займет около полутора-двух лет, и за это время нам нужно будет успеть очень много. Думаю, что если мы не будем затягивать процесс, то жители республики очень быстро почувствуют изменения в качестве оказания медицинской помощи, — выразил свои чаяния Альмир Абашев.
В свою очередь главный врач РКБ Марат Гатауллин сообщил, что именно этот процесс и будет главным вызовом для клиники в 2026-м:
— Нам предстоят масштабные модернизационные мероприятия, потому что на сегодняшний день эта проблема назрела. РКБ как первая клиника Татарстана нуждается в этом. Но главное при этом — сохранить темпы развития и оказание медицинской помощи, несмотря на проводимые мероприятия.
Как работала РКБ в 2025 году: цифры и факты
Немного статистики о работе РКБ в 2025 году:
- более 300 тысяч пациентов в год;
- 37 455 прооперированных пациентов;
- 815 вылетов и выездов к пациентам вертолетами санавиации и автомобилями;
- 11 тысяч сельчан Татарстана, обследованных в мобильном комплексе;
- 7,8 тысячи малышей, рожденных в Перинатальном центре;
- 7 тысяч участников СВО, пролеченных за 3 года работы Военного госпиталя при РКБ.
Хирургический блок РКБ творил настоящие чудеса. Например, восстановили орбиту глаза пациента, использовав хрящ из его же ребра. Развивают малоинвазивные вмешательства: например, одному пациенту лапароскопически сделали обширнейшую цистоэктомию с пластикой мочевого пузыря, а другому — эндоскопически провели гастропластику.
Ученые-биологи РКБ внедрили методику генотипирования тканей перед трансплантацией — это снижает риск отторжения тканей и повышает успех операции. А диагносты разработали и внедрили программу автоматического анализа ЭКГ новорожденных детей — и теперь ЭКГ в Перинатальном центре делается всем. До сих пор это было проблематично.
Медицинская генетика, новые материалы, применяющиеся в травматологии и ортопедии; новые технологии и импортозамещающие решения для внутрисосудистых вмешательств для лечения сердечно-сосудистых патологий — вот лишь часть новаций, которые разрабатывают во флагманской клинике республики.
Тромбоэкстрактор для лечения инсульта
Говоря об импортозамещении медицинских технологий и оборудования в Татарстане, Альмир Абашев отметил, что эти вопросы во многом решены. Темпы роста промпроизводства на производствах медицинского профиля растут в целом по стране.
— Примером тому, как надо работать, является Татарстан. Сегодня мы на промышленных площадках в ОЭЗ развернули производство высокотехнологичных образцов оборудования. Допустим, совсем недавно открылось производство по выпуску ультразвуковых машин в Зеленодольском районе. На этой же площадке развернуто огромное производство по выпуску эндопротезов для замещения тазобедренных и коленных суставов, — привел примеры Альмир Абашев.
Но до выпуска в промышленную серию нужно разработать и собрать прототип. Пример такой работы был представлен здесь же, на выставке: сердечная и инсультная команда РКБ совместно с физиками из КФУ представили свой прототип импортозамещающего оборудования для лечения ишемического инсульта. Речь идет о тромбоэкстракторе — аппарате, который «отсасывает» тромб, закупоривший сосуд мозга.
Как рассказывает завотделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения №1 РКБ, главный внештатный специалист МЗ РТ по рентгенэндоваскулярной хирургии Андрей Терегулов, тромбоэкстрактор помогает лечить ишемический инсульт с помощью малоинвазивной операции. В области бедренной артерии делается небольшой прокол, через него в сосуд вводится катетер, доходит до сосудов головного мозга и «отсасывает» тромб. Технология эта известна больше десятка лет и применяется в РКБ с 2016 года. Однако в 2023 году появились проблемы с поставками тромбоэкстракторов — они производились только в США.
— Мы совместно с Институтом физики КФУ подумали о том, чтобы сделать свой собственный прибор, который решит эту проблему. И к 2025 году его создали. Полностью отработали все механизмы, построили на элементной базе казанского завода «Вакууммаш». Там все внутри отечественного производства. Хотя оно, надо сказать, дороже! — признается Андрей Терегулов.
Сначала прототип собирали из подручных материалов, чуть ли не на собственные средства ученых и врачей. В 2025-м получили грант на дальнейшую разработку, и в прибор удалось добавить более технологичные вещи.
К примеру, ноу-хау — по сравнению с американскими аппаратами: специальный электромагнитный клапан, которым можно автоматически регулировать силу воздействия на тромб, чтобы сначала слегка «расшатать» его в сосуде, перед тем как полностью убрать. По аналогии с пробкой в бутылке: сначала ее нужно подвигать и привести в мобильное состояние, после чего удалить ее становится гораздо проще. До сих пор такое воздействие на тромб рентгенхирург регулировал самостоятельно, механической кнопкой на аспираторе.
Прототип готов. Это одна из первых попыток на российском рынке заменить американское оборудование, с помощью которого спасают множество жизней. Будет ли он внедрен в серию, пока неизвестно. Пока ученые планируют как минимум получить патент на разработку, а дальше — будущее покажет.
Можно ли совершить революцию в лечении ТЭЛА
Но не импортозамещением единым живет медицинское сообщество республики. Андрей Терегулов рассказал нашему изданию о еще одной передовой методике, которую удалось опробовать в РКБ в этом году. Речь — об аппарате, позволяющем спасать «безнадежных» пациентов с ТЭЛА (тромбоэмболией легочной артерии).
— Этот прибор производится в США. Он генерирует ультразвуковые импульсы на двух специальных катетерах. Эти катетеры с двух сторон вводятся в легочную артерию, закупоренную тромбом, и начинают ультразвуком «раскручивать» нити фибрина, из которых состоит тромб. И тромб начинает разрушаться. Эффект мы получаем колоссальный! Вот пример: пациентка 62 лет в 2025 году поступила к нам в крайне тяжелом состоянии, с массивной ТЭЛА. У нее были такие показатели, при которых шансов выжить практически не было. И мы приняли решение впервые в Поволжском федеральном округе применить в ее лечении этот прибор. Через четыре часа после начала терапии у пациентки стабилизировалось состояние: с 85 до 92 поднялась сатурация. А по окончании терапии, через 12 часов, сатурация дошла до 98%. Пациентку мы выписали через 7 дней, без каких-либо жалоб.
Случай очень показательный, и если методику удастся внедрить в широкую медицинскую практику, это может изменить всю статистику по ТЭЛА в республике. Пока, как рассказывает Андрей Терегулов, каждый третий пациент с тромбоэмболией легочной артерии погибает, слишком грозный этот диагноз. При этом качество жизни у тех, кто выжил, в расчет статистики не берется — а ведь многие из них остаются с глубокими нарушениями. Как и после инсульта. А примененная технология позволяет полностью восстановить кровоток — ТЭЛА проходит без следа, и пациент продолжает жить, как привык.
На данный момент ультразвуковой аппарат для лечения ТЭЛА был применен в РКБ 12 раз, это значимая выборка. Врачи РКБ выказывают надежду, что такой же прибор будет закуплен в БСМП Набережных Челнов, после чего лечение будет введено в систему оказания помощи пациентам с этой патологией. Они предлагают распространить этот механизм, доказавший свою эффективность, на всю республику.
— Надо понимать самое важное: мы можем спасти одного человека и гордиться этим. Но для общества нужно другое: надо выстраивать систему оказания медпомощи, так, чтобы мы могли по этой системе спасать множество людей. В этом и заключается глубокий смысл слов «система здравоохранения народа», — философствует Андрей Терегулов. — Вот и здесь нужно, чтобы была система! Это внесет значительный вклад в статистику снижения инвалидизации и смертности.
Зачем нужен генетический паспорт семьи
— РКБ — один из ведущих центров медицины в Татарстане, мы всегда опираемся на тот опыт, который накоплен в научно-техническом аспекте у коллектива больницы и наших базовых вузов — в первую очередь это, конечно, КГМУ. В последние годы к этой работе присоединился и КФУ с его медико-биологическим направлением. Научный потенциал, который реализуется нашими медиками совместно с учеными, выражается в тех новых проектах, которые вы могли увидеть здесь, на выставке, — говорил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев во время пресс-подхода.
Полина Чигвинцева, молекулярный генетик медико-генетического центра РКБ, рассказала об успехах на базе генетического анализа и экспертизы. На выставке медико-генетический центр РКБ представил цифровую платформу, в которой собираются данные о генетических исследованиях, все это систематизируется, объединяется в генетический паспорт семьи — и впоследствии возможна передача информации в централизованную медицинскую цифровую систему республики. Таким образом, терапевт, репродуктолог или врач другой специализации на приеме сразу сможет увидеть данные о высоких генетических рисках или о семейном анамнезе пациента. Это позволит и диагноз уточнить, и риски просчитать, и — что особенно важно — со всей доступной информацией подойти к планированию семьи.
В Республиканском медико-генетическом центре принимают более 70 тысяч пациентов ежегодно. Только за 2025 год здесь отработали 2 101 кейс генетической диагностики, консультации получили 260 супружеских пар, проведено 32 892 пренатальных скрининга, 33 892 скрининга новорожденных на наследственные заболевания (такие скрининги проводятся сейчас в обязательном порядке) и 4 081 медико-генетическая консультация семей, в которых родились дети с выявленными наследственными патологиями.
Как рассказывает Полина Чигвинцева, 5% населения республики имеют наследственные заболевания. У 2% детей они могут скрываться за другими диагнозами. При этом диагностировать наследственные синдромы лучше в максимально раннем возрасте — для многих генетических заболеваний существует эффективная терапия, которую ребенок проходит сразу после рождения. Это существенно повышает его качество жизни в дальнейшем. Например, к таким заболеваниям относится СМА — спинальная мышечная атрофия. И если медики с помощью экспертизы, по данным семейного анамнеза знают, что искать, — у человека кратно возрастают шансы на то, чтобы продлить жизнь и сделать ее лучше. На сегодняшний день в татарстанском регистре уже 675 генетических карт.
