В Госдуме предложили смягчить условия продления детских выплат

Пособие сохранят при превышении дохода не более чем на 10%

Фото: Динар Фатыхов

Депутат Государственной думы, член Комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил, что в настоящее время ежемесячная выплата семьям с детьми до 17 лет назначается, если среднедушевой доход семьи ниже одного регионального прожиточного минимума. Об этом пишет RT.

По его словам, размер выплаты составляет 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка. При этом при продлении пособия семья может утратить право на него из-за незначительного превышения установленного порога дохода.

Говырин отметил, что сейчас предлагается ввести допуск: при повторном назначении пособие будет сохраняться еще на 12 месяцев, если доход превысил один прожиточный минимум не более чем на 10%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По оценке правительства, в среднем по стране 10% от прожиточного минимума 2026 года составит около 1 894 рублей. Новая норма может затронуть 231,2 тыс. детей в 73,8 тыс. семей. На ее реализацию в 2026 году планируется дополнительно направить 25,4 млрд рублей, включая 20 млрд рублей из федерального бюджета. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, решение предполагается принять к маю, а тем, кто лишился выплаты, обещают доначислить средства за месяцы с 1 января 2026 года.

Ариана Ранцева