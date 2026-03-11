Закупочная стоимость молока в Татарстане составляет 36 рублей без учета НДС

Цена упала на 9 рублей, и такое снижение, по словам замминистра сельского хозяйства Марселя Махмутова, создает риски для реализации ряда инвестиционных проектов в отрасли

Фото: Динар Фатыхов

Замминистра сельского хозяйства Марсель Махмутов сообщил на совместном заседании Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике и Экспертного совета при комитете о существенном снижении закупочной стоимости молока в текущем году. Цена упала на 9 рублей и сейчас составляет 36 рублей без учета НДС.

По словам Махмутова, такое снижение создает риски для реализации ряда инвестиционных проектов в отрасли. Несмотря на увеличение объемов продаж молока на 10 тысяч тонн в январе, производители не получили ожидаемой прибыли. Ситуация привела к потере 1,5 миллиарда рублей из-за снижения закупочных цен, что нивелировало дополнительные доходы хозяйств от возросших объемов продаж.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сейчас молочная отрасль Татарстана столкнулась с существенным разрывом между закупочными и розничными ценами. По данным главы фермерского хозяйства Лаишевского района Розы Исхаковой, закупочная стоимость молока снизилась на 25%, в то время как розничная цена в торговых сетях увеличилась на 6%.

Ранее стало известно, что Минсельхоз России не станет возобновлять выплату федеральных «молочных субсидий» для крупных и средних производителей. Глава ведомства Марат Зяббаров попросил руководство министерства рассмотреть возможность возвращения стимулов для роста товарного молока. Но в ответ последовала суровая отповедь о необходимости держать себестоимость в пределах 30 рублей за литр. Подробнее — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова