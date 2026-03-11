В Татарстане на посевную кампанию направят 43 миллиарда рублей

Состояние озимых культур оценивается как хорошее и удовлетворительное на 98% площадей

Фото: Динар Фатыхов

Замминистра сельского хозяйства Марсель Махмутов сообщил о подготовке к предстоящей посевной кампании. На ее проведение планируется выделить около 43 миллиардов рублей.

Сельхозпроизводителям будет оказана государственная поддержка в размере более 5 миллиардов рублей перед началом полевых работ. По словам представителя министерства, текущие условия для посевной благоприятны.

Состояние озимых культур оценивается как хорошее и удовлетворительное на 98% площадей. За период с осени выпало 277 миллиметров осадков, что на 130% превышает норму. Средняя высота снежного покрова по региону составляет 64 сантиметра, что вдвое больше показателей прошлого года.

Уже 23 марта в Татарстане начнутся комиссионные приемки готовности хозяйств к посевной. Как сообщил ранее министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, готовность тракторов, сеялок, посевных комплексов и почвообрабатывающих агрегатов составляет около 90%. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова