Правительство России отправило главу Россельхознадзора в Новосибирскую область из-за ситуации со скотом

На данный момент в регионе введен режим ЧС из-за заболеваний скота пастереллезом и бешенством

По поручению вице-премьера Дмитрия Патрушева в Новосибирскую область направлена рабочая группа во главе с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом. Это связано со вспышкой пастереллеза в регионе. В состав комиссии также вошли представители Минсельхоза.

Основной задачей группы станет анализ эффективности мер по обеспечению ветеринарного благополучия крупного рогатого скота в регионе. Россельхознадзор осуществит надзор за профилактической работой с поголовьем и проконтролирует пресечение незаконной перевозки животных без необходимых документов.

На данный момент в регионе введен режим ЧС из-за заболеваний скота. Пастереллез выявлен в шести населенных пунктах пяти районов, а бешенство зафиксировано более чем в 40 очагах. Владельцам забитых животных будет выплачена компенсация. Ранее фермеры жаловались, что у них забирают здоровую скотину. Для многих животноводство — единственный источник дохода.

Наталья Жирнова