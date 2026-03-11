Aurus запустил сборку прототипов обновленного седана Senat в Елабуге

В ближайших планах — испытания автомобилей, многоступенчатая проверка качества и расширение цветовой палитры

Фото: Михаил Захаров

На предприятии Aurus в Елабуге приступили к сборке прототипов обновленного седана Aurus Senat. Об этом сообщили в компании «Российской газете».

Сейчас специалисты отрабатывают обновленные технологические операции. В ближайших планах — испытания автомобилей, многоступенчатая проверка качества и расширение цветовой палитры: в каталог бренда добавят новые лимитированные оттенки кузова.

Часть технологических процессов будет модернизирована. Отдельные операции — сварка и окраска кузовов, шлифовка и полировка деталей до зеркального блеска — выполняются на площадке индустриального партнера, компании «Соллерс».

Aurus Senat — базовая модель российского премиального бренда, выпускаемая в кузовах седан и лимузин, в том числе в бронированной версии. Бронированные автомобили собирают на производстве НАМИ в Москве, а основные мощности в ОЭЗ «Алабуга» рассчитаны на выпуск до 5 тыс. машин в год.

В компании подчеркивают, что автомобили люксового сегмента изначально выпускаются ограниченными сериями. По словам представителей бренда, небольшие тиражи в сочетании с высоким уровнем исполнения — часть стратегии развития марки, которая соответствует международной практике премиального автопрома.

Ранее в СМИ появилась информация, что производство остановилось до марта 2026 года. В феврале Aurus сообщил о проведении модернизации на заводе в Елабуге, после которой производство автомобилей будет возобновлено.

Напомним, в ноябре 2025 года дочерняя компания «Газпрома», «Газпром тех», приобрела контрольный пакет (51%) отечественного производителя автомобилей класса люкс Aurus. Сделка, по оценкам источников, могла составить порядка 12—13 млрд рублей и состоялась летом 2025-го.



Рената Валеева