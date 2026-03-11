С АЭС «Бушер» в Иране эвакуировали еще 150 российских сотрудников

На площадке атомной электростанции пока остаются около 450 человек — те, кто в настоящий момент не может ее покинуть

Фото: Артем Дергунов

В ночь с 10 на 11 марта завершился второй этап эвакуации российских сотрудников с АЭС «Бушер» в Иране. Атомщики уже пересекли границу с Арменией и сейчас направляются домой, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Известно, что ситуация находится на контроле у президента России.

Алексей Лихачев поблагодарил Министерство иностранных дел, силовые структуры, а также руководство Ирана и Армении за проведение операции. Он уточнил, что на площадке АЭС пока остаются около 450 человек — те, кто в настоящий момент не может ее покинуть.



— Наш приоритет в той ситуации, которая сейчас складывается в Иране, — обеспечить безопасность российского персонала, работающего на строительстве блоков №2 и 3 Бушерской АЭС. Это свыше 600 человек. Часть персонала задействована в обслуживании и поддержании в рабочем состоянии оборудования, а также в завершении тех работ, которые не могут быть остановлены в моменте, — прокомментировал 9 марта Алексей Лихачев.

Напомним, что АЭС «Бушер», строительство которой было начато еще в 1975 году и завершено при участии России, является совместным проектом двух стран. Первый энергоблок станции был подключен к сети в 2011 году, а в настоящее время ведется строительство второго и третьего блоков.



Наталья Жирнова