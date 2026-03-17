Завершился перенос повышения налогов в цены, СП призвала заняться схемами по вычетам НДС

Обзор налоговых новостей прошедшей недели

Налоговые новости на прошедшей неделе не переставали удивлять. За последние семь дней стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) попросила облегчить процедуру проверок, в Счетной палате призвали тщательнее «ловить» компании с вычетами по НДС, а Центробанк зафиксировал завершение переноса налоговой реформы на цены в стране. Подробнее — в материале «Реального времени».

Налоговики хотят больше свободы против «дистанционщиков»

Налоговики просят упростить проведение проверок контрольно-кассовой техники (ККТ). ФНС хочет получить право инициировать дистанционную контрольную закупку без согласования с прокуратурой и вынесения решения о ее проведении. Предложение было сформулировано в докладе ведомства, утвержденном приказом ФНС от 06.03.2026 №ЕД-1-20/145@. По сути, налоговики просят дать дополнительную свободу действий для проверок применения ККТ.

Для понимания ситуации необходимо уточнить, что существует два варианта контрольных закупок:

обычная (на местах продажи товаров и оказания услуг, то есть офлайн);

дистанционная (в онлайн-режиме средствами связи и сети Интернет).

В обоих случаях для закупок необходимо получить согласование прокуратуры. Однако при первом варианте налоговики придумали выход из ситуации. В офлайн-формате право на незамедлительную контрольную закупку без прокурорского согласия налоговые органы «добывают» по результатам выездного обследования и выявления нарушений. Такая возможность установлена нормами российского законодательства.

А вот с дистанционщиками подобную схему реализовать не получается технически. В связи с этим в ФНС просят дать им инициировать такую закупку на основании итогов процедуры наблюдения. Конечно же, и без согласования прокуратуры. Результаты контрольной закупки предлагается фиксировать в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

Кроме этого, налоговики хотят получить два других полномочия, которые можно будет применять без согласования с прокуратурой:

проводить документарную проверку при наличии вреда или об угрозе причинения вреда (ущерба) законным ценностям;

возбуждать административные дела без проведения контрольно-надзорных мероприятий во взаимодействии с контролируемым лицом на основании сведений о нарушениях по итогам наблюдения.

54% самозанятых неактивны более 15 месяцев

Глава Минтруда России Антон Котяков на неделе выразил обеспокоенность тем, что трудовые отношения в стране все чаще стали заменяться гражданско-правовыми договорами и самозанятостью. В связи с этим его ведомство планирует усилить контроль в этой сфере. И это помимо того, что уже делается. В частности, за прошедший год усилиями Минтруда из обходных схем были выведены более 900 тысяч работников.

Между тем «Российская газета» опубликовала результаты исследования, начатого после предложения Совета Федерации лишать статуса самозанятого при неактивности более 15 месяцев. Оказалось, что таковыми в стране являются 54% плательщиков налога на профессиональный доход. А вот среди тех, кто активно работает и регулярно получает деньги, большинство (57%) проводят оплату каждую неделю. Еще 36% самозанятых пробивают чеки раз в месяц.

Теперь Минтруду предстоит выяснить, сколько из этих плательщиков НПД работают на данном режиме фиктивно. Впрочем, про распространенность таких схем проверяющие органы знали и без всякой статистики.

В Счетной палате призвали всерьез заняться вычетами по НДС

В Счетной палате России отчитались об обнаружении незаконных способов снижения налогов. В частности, речь идет про вычеты плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС). В 2025 году такие махинации обошлись бюджету страны примерно в 150 млрд рублей. В связи с этим глава Счетной палаты Борис Ковальчук обратился к ФНС с требованием усилить контроль над компаниями, применяющими вычеты по НДС неправомерно.

— Мы рекомендовали Федеральной налоговой службе обеспечить контроль за проведением терорганами мероприятий в отношении налогоплательщиков, неправомерно воспользовавшихся вычетами по НДС, — цитирует Ковальчука РИА «Новости».

На самом же деле работа против вычетов по НДС ведется не первый год. Тут речь может идти об ужесточении мер. Счетная палата дополнительно развязывает руки налоговикам, давая еще один повод для проверок.

Сами по себе вычеты по НДС представляют собой не обязанность, а право бизнеса. В предпринимательской среде даже есть негласное правило: исходящий НДС (то есть вычеты) не должен доводить до возмещения из бюджета. Чем больше вычетов, тем жестче к тебе внимание налоговиков. Хотя налоговым органам гораздо интереснее ловить «обнальщиков» и тех, кто прибегает к их услугам.

Перенос повышения налогов на цены завершен

Центробанк России зафиксировал завершение переноса последствий налоговой реформы на рост цен в стране. Такие выводы были сделаны экспертами учреждения исходя из статистики за январь и февраль 2026 года.

— Перенос повышения НДС и других налогов и сборов в цены в целом закончился. Значимые вторичные эффекты от налоговых новаций малозаметны, во всяком случае пока, — сказано на сайте Центробанка России.

Последняя ремарка выглядит достаточно любопытно. Впрочем, как и сами выводы специалистов Центробанка. Они считают, что влияние роста налогов стало практически незаметным, поскольку спрос снизился, пока рынок приспосабливался к новым ценам — особенно в сфере непродовольственных товаров. На этом фоне стали ниже и инфляционные ожидания бизнеса и населения.