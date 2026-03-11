«Завод Элекон» вошел в отраслевой комитет «Автомобилестроение» Делового объединения кластеров России

АО «Завод Элекон» стал новым участником отраслевого комитета «Автомобилестроение» Делового объединения кластеров России. Об этом сообщила пресс-служба объединения.

Согласно сообщению ДОК РФ, компания располагает собственной научно‑технической базой и современным оборудованием, обеспечивая полный производственный цикл — от разработки до серийного выпуска. «Завод Элекон» замещает аналоги ведущих мировых производителей, таких как Amphenol, Glenair, Souriau. Предприятие также способно осваивать производство зарубежных решений (в том числе брендов Molex, Harting, MOXA) в России под задачи конкретного заказчика.



На сегодняшний день отраслевой комитет «Автомобилестроение» объединяет 200 компаний из 31 региона России, а также Белоруссии. Руководит комитетом гендиректор «РариТЭК Холдинга» Рафаэль Батыршин.

Напомним, что недавно совет директоров «Завода Элекон» рекомендовал общему собранию акционеров выплатить более 2 млрд рублей дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет по результатам деятельности за 9 месяцев 2025 года.

Наталья Жирнова