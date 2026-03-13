Таиланд готов начать закупать нефть у России

Стратегических запасов топлива у страны хватит для переработки на 98 дней

Минэнерго Таиланда готовится к началу переговоров с Россией по поставкам нефти — это необходимо для компенсации возможного дефицита энергоресурсов. Об этом заявил вице‑премьер и министр транспорта Пхипхат Ратчакитпракарн, передает The Nation Thailand.

Причина в том, что поставки из этого региона оказались под угрозой из‑за конфликта на Ближнем Востоке. При этом Бангкок традиционно импортирует из стран залива до половины всей сырой нефти, потребляемой в стране.

Ратчакитпракарн также отметил, что стратегических запасов топлива у Таиланда хватит для переработки на 98 дней.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее США смягчили ограничения на торговлю российской нефтью. Как сообщил накануне Reuters, власти США рассматривают возможность дальнейшего ослабления санкций в отношении российских энергоресурсов.

В ночь на пятницу американский Минфин разрешил покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Мера действует до 08:01 11 апреля. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, снятие санкций коснется ста миллионов баррелей.



Рената Валеева