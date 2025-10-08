С начала 2025 года в Татарстан приехали почти 3 тысячи индийцев

Половина из них — ради обучения

Фото: Динар Фатыхов

За восемь месяцев 2025 года в Татарстан приехали 2,9 тыс. граждан Индии. Об этом на бизнес-форуме «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность» сообщила заместитель министра труда республики Клара Тазетдинова.

Большинство — 1,5 тыс. человек — приехали в Татарстан для обучения.

Вместе с тем, как отметила Тазетдинова, на различных предприятиях республики, работают более 400 граждан Индии. По словам министра, 63,6% из них заняты в сфере строительства, 20,7% — в обработке, а ещё 12,3% — в ОЭЗ «Алабуга».

Напомним, что Татарстан может стать центром традиционной индийской медицины в России. Об этом также стало известно на форуме в Казани.

Елизавета Пуншева