Цена нефти Brent опустилась ниже $101 за баррель

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $100,35 за баррель — на 0,11% ниже уровня закрытия предыдущих торгов

Фото: Максим Платонов

В пятницу цены на нефть демонстрируют незначительное снижение после резкого роста до максимальных значений с августа 2022 года по итогам предыдущей торговой сессии. Об этом пишет «Интерфакс».

Страны региона вынуждены ограничивать добычу нефти из‑за сложностей с экспортом через Ормузский пролив — ключевой маршрут для транспортировки энергоресурсов из Персидского залива. Из‑за невозможности отгружать сырье заполняются хранилища, что дополнительно усугубляет ситуацию.

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи накануне заявил, что Тегеран не намерен прекращать блокаду пролива и будет использовать ее как инструмент давления. В то же время США пока не готовы сопровождать танкеры через этот стратегически важный участок, хотя, как сообщил министр энергетики Крис Райт в интервью CNBC, такая возможность может появиться к концу месяца.

По данным на 8:15 мск, стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $100,35 за баррель — на 0,11% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Накануне эти контракты подорожали на $8,48, что стало максимальным приростом с мая 2020 года, и достигли отметки $100,46 за баррель. Цена Brent на закрытие рынка превысила $100 впервые с августа 2022 года.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью‑Йоркской товарной биржи (NYMEX) также демонстрируют коррекцию: к этому времени они снизились на 0,35% до $95,38 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 8,48%, до $95,73 за баррель, что также является максимумом с августа 2022 года.

Еще одним событием на рынке стало решение Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, которое в четверг выдало генеральную лицензию сроком на 30 дней, разрешающую продажу нефти и нефтепродуктов РФ.



Рената Валеева