США временно разрешили продажу российской нефти

Американские власти признали, что без российских энергоресурсов глобальный рынок не может оставаться стабильным, считают эксперты

Фото: Реальное время

Минфин США выдал генеральную лицензию №134, разрешающую поставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения, загруженных на суда по состоянию на 12 марта. Об этом сообщается на сайте управления.

Согласно документу, разрешены «все операции, которые необходимы для продажи, доставки или разгрузки сырой нефти или нефтепродуктов российского происхождения, загруженных на любое судно». При этом лицензия прямо запрещает «любые транзакции или деятельность, связанные с Ираном, правительством Ирана или товарами и услугами иранского происхождения». Действие разрешения ограничено сроком — оно истекает в 00:01 по восточному летнему времени 11 апреля.

Спецпредставитель президента Владимира Путина по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев уточнил, что снятие ограничений коснется 100 млн баррелей российской нефти, находящихся в транзите. По его словам, американские власти фактически признают, что без российских энергоресурсов глобальный рынок не может оставаться стабильным.

На прошлой неделе глава ведомства Скотт Бессент сообщил, что Индии разрешили продолжать закупки российской нефти, чтобы обеспечить работу НПЗ в Южной Азии. Высокопоставленный представитель Нью‑Дели в ответ подчеркнул, что страна никогда не зависела от чужой воли в этом вопросе. По его словам, недавняя отмена американских санкций лишь устраняет трения, а не формирует энергетическую политику Индии.

Одновременно на рынке энергоносителей наблюдается резкий рост цен. В понедельник стоимость нефти марки Brent поднималась выше $119 за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29–31%. Увеличивается и цена на газ, особенно в Европе: с конца февраля биржевые котировки там выросли более чем на 100%.

Рената Валеева