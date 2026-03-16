Российская нефть Urals подорожала до $98 за баррель в Индии — это максимум с 2022 года

Стоимость российской нефти марки Urals при поставках в Индию достигла максимального значения с начала 2022 года, составив $98,93 за баррель. Такой резкий рост цен связан с несколькими факторами, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, существенное влияние на повышение стоимости оказало разрешение США на закупку российской нефти для Индии. Дополнительным катализатором роста цен стал общий подъем стоимости энергоносителей на мировом рынке, вызванный напряженной ситуацией на Ближнем Востоке. Так, конфликт в Иране привел к скачку стоимости российской нефти Urals выше Brent в Индии.

Примечательно, что в текущей ситуации значительно сократился дисконт на российскую нефть. Разница в цене по отношению к эталонному показателю Dated Brent уменьшилась до $4,8 за баррель, что является минимальным значением за последние четыре месяца. Указанная цена включает полную стоимость доставки до западного побережья Индии.

Наталья Жирнова