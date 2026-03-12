Вашингтон отказался снимать санкции с российской нефти

Ранее стало известно, что США выдали Индии лицензию на закупку российской нефти

Фото: Ринат Назметдинов

Министр энергетики США Крис Райт заявил о сохранении санкционного режима в отношении российской нефти. По его словам, Вашингтон не планирует ослаблять действующие ограничения, сообщает РБК.

Это заявление прозвучало на фоне сообщений о возможном смягчении санкций для некоторых стран. Ранее стало известно, что США выдали Индии лицензию на закупку российской нефти. При этом Райт подчеркнул, что американская администрация предпринимает необходимые шаги для сдерживания цен на мировом нефтяном рынке.



В Кремле ранее отмечали преждевременность обсуждения вопросов ослабления санкций на российскую нефть в контексте двустороннего взаимодействия между Россией и США.

Наталья Жирнова