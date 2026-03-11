В США построят первый за полвека НПЗ при поддержке индийского миллиардера

Завод принесет экономике страны миллиарды долларов, сообщил Дональд Трамп

В США планируют построить первый за последние 50 лет новый нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Об этом сообщил президент Дональд Трамп в соцсети TruthSocial.

Проект будет реализован в порту Браунсвилл в Техасе благодаря инвестициям индийского миллиардера Мукеша Амбани и компании Reliance Industries. Трамп назвал соглашение исторической сделкой на $300 млрд — по его словам, это крупнейший инвестпроект такого рода в истории страны.

Новый НПЗ будет построен компанией America First Refining и рассчитан на переработку 100% американской сланцевой нефти. По заявлению Трампа, завод не только укрепит нацбезопасность США и увеличит объемы внутреннего производства энергии, но и принесет экономике страны миллиарды долларов. Президент также подчеркнул, что предприятие станет «самым чистым нефтеперерабатывающим заводом в мире».

Согласно данным CNBS News, мощности НПЗ позволят переработать около 1,2 млрд баррелей американской легкой сланцевой нефти и произвести до 50 млрд галлонов нефтепродуктов. Кроме того, America First Refining подписала 20‑летний контракт на покупку, переработку и распределение добываемой в США нефти.



Ранее МЭА предложило высвободить крупнейший в своей истории объем нефти из стратегических резервов. Цель инициативы — снизить цены на сырую нефть, резко выросшие на фоне военного конфликта между США, Израилем и Ираном. В понедельник стоимость нефти марки Brent впервые с июня 2022 года превысила $119 за баррель.



Рената Валеева