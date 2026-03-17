Украина согласилась на помощь ЕС в ремонте нефтепровода «Дружба»

Европейская сторона предложила Украине как техническую поддержку, так и необходимое финансирование для ремонта инфраструктуры

Фото: Динар Фатыхов

Украина приняла предложение Евросоюза о предоставлении помощи в финансировании и ремонте нефтепровода «Дружба». Об этом сообщили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта, передает РБК. В их совместном заявлении отмечается, что европейские специалисты готовы незамедлительно приступить к восстановительным работам.

Европейская сторона предложила Украине как техническую поддержку, так и необходимое финансирование для ремонта инфраструктуры. Украинские власти приветствовали эту инициативу и согласились на сотрудничество, что, по мнению европейских лидеров, позволит ускорить восстановление работы стратегически важного объекта. В заявлении также подчеркивается, что украинская сторона выразила благодарность за поддержку со стороны ЕС.

Напомним, что Европейская комиссия отказалась поддержать Венгрию и Словакию в конфликте с Украиной по вопросу возобновления поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба», сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он подчеркнул, что после обращения глав правительств Венгрии и Словакии к руководству ЕС прошло 10 дней и «стало ясно, что Киев сговаривается с Брюсселем». Позднее премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал отключение подачи нефти по «Дружбе» абсурдным.

Наталья Жирнова