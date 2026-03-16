Урсула фон дер Ляйен признала влияние войны в Иране на экономику ЕС

Она анонсировала меры по снижению цен на энергию: субсидирование высоких цен на энергоносители и корректировку экологических норм

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен впервые заявила, что военный конфликт в Иране оказывает негативное влияние на экономику Евросоюза. Соответствующее сообщение содержится в письме руководителя ЕК, полученном агентством Reuters.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что длительные перебои в поставках нефти и газа из Персидского залива способны нанести существенный ущерб экономике ЕС. В связи с этим Еврокомиссия планирует принять краткосрочные адресные меры, направленные на снижение цен на энергоресурсы, в том числе на электроэнергию.

В числе возможных шагов — субсидирование высоких цен на энергоносители для промышленных предприятий и газовой электрогенерации, а также рассмотрение варианта установления потолка цен на электричество. Кроме того, Еврокомиссия может скорректировать экологические нормы ЕС в условиях нарастающего кризиса.

При этом глава ЕК особо отметила, что реализуемые меры не должны ставить под угрозу долгосрочные цели «зеленого курса» Евросоюза, предусматривающего постепенный отказ от углеродного топлива.

Напомним, что Бельгия призывает ЕС наладить отношения с Россией ради доступной энергии. «Это здравый смысл», — заявил премьер-министр страны Барт де Вевер.

Наталья Жирнова