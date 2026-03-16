Власти Казани сообщили о строительстве завода по производству технологических нефтяных насосов

После запуска предприятие сможет выпускать до 300 технологических насосов в год

Фото: Артем Дергунов

Власти Казани сообщили о строительстве завода по производству технологических нефтяных насосов. Объем инвестиций в проект составит 4,35 млрд рублей. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал глава администрации Советского района Роман Фатхутдинов.

Как отметили в городской администрации, после запуска предприятие сможет выпускать до 300 насосов в год. Производственная площадка будет ориентирована на выпуск технологического оборудования, используемого в нефтяной отрасли.

Ожидается, что запуск завода позволит создать 200 новых рабочих мест. По данным властей, предприятие начнет обеспечивать рабочие места уже в июне.

Ариана Ранцева