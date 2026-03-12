МЭА: экспорт нефти из России упал до минимума с 2022 года

МЭА резко понизило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2026 году

Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в феврале 2026 года снизился по сравнению с январем на 11,4%, до 6,62 млн баррелей в сутки (б/с), против 7,47 млн б/с месяцем ранее. Этот показатель стал самым низким с февраля 2022 года, пишет ТАСС со ссылкой на документы Международного энергетического агентства (МЭА).

При этом доходы от экспорта упали до $9,51 млрд.

Поставки нефти в феврале снизились на 410 тыс. б/с, а нефтепродуктов — на 440 тыс. б/с. Доходы от экспорта нефти составили $5,9 млрд, что на $660 млн меньше, чем в январе. Экспорт нефтепродуктов принес $3,61 млрд — на $800 млн меньше январского показателя. По сравнению с февралем 2025 года доходы РФ от нефтеэкспорта снизились на $4 млрд.

На фоне этих данных МЭА пересмотрело свои прогнозы по мировому спросу на нефть. Ранее, в феврале, агентство ожидало роста спроса в 2026 году на 849 тыс. б/с, но теперь прогноз понижен сразу на 205 тыс. б/с — до 644 тыс. б/с. Более того, МЭА снизило прогноз мирового спроса на нефть на март и апрель на 1 млн б/с из‑за конфликта на Ближнем Востоке.



Рената Валеева