Чехия ведет переговоры о долгосрочном контракте на поставку СПГ из США

По имеющимся данным, срок действия будущего контракта может составить от 15 до 20 лет

Фото: Реальное время

Чехия намерена заключить крупный контракт на поставку сжиженного природного газа из США. Согласно информации новостного портала HN, планируется закупка 1,5 млрд кубических метров СПГ.

Переговоры о сделке ведет делегация во главе с первым вице-премьером и министром промышленности и торговли республики Карелом Гавличеком, находящимся с визитом в США. По имеющимся данным, срок действия будущего контракта может составить от 15 до 20 лет.

Россия намерена быстро переключить потоки поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Европы в дружественные государства, среди которых Китай, Индия, Таиланд и Филиппины, заявил вице-премьер России Александр Новак.

Наталья Жирнова