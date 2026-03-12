Чехия ведет переговоры о долгосрочном контракте на поставку СПГ из США
По имеющимся данным, срок действия будущего контракта может составить от 15 до 20 лет
Чехия намерена заключить крупный контракт на поставку сжиженного природного газа из США. Согласно информации новостного портала HN, планируется закупка 1,5 млрд кубических метров СПГ.
Переговоры о сделке ведет делегация во главе с первым вице-премьером и министром промышленности и торговли республики Карелом Гавличеком, находящимся с визитом в США. По имеющимся данным, срок действия будущего контракта может составить от 15 до 20 лет.
