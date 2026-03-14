На «Казаньоргсинтезе» представили результаты экологической модернизации

Производительность реактора увеличили с 70 тыс. до 220 тыс. тонн полиэтилена в год, внедрены проекты рекуперации газов и модернизации очистных сооружений

Генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин представил руководителю Росприроднадзора Светлане Радионовой результаты природоохранных программ, реализованных на предприятии. По его словам, модернизация производственных мощностей позволила увеличить выпуск продукции и одновременно снизить нагрузку на окружающую среду.

В 2024 году на предприятии завершили проект модернизации реактора В — одной из трех линий полимеризации производства полиэтилена высокой плотности. Производительность установки увеличилась с 70 тыс. до 220 тыс. тонн полиэтилена в год, при этом снизились удельные выбросы на тонну продукции.

В конце 2025 года на «Казаньоргсинтезе» реализовали проект рекуперации сбросных газов. Криогенно-мембранные блоки позволяют возвращать в переработку 90% этилена и повторно использовать 98% азота.

На установке изопропилбензола переход на твердый цеолитный катализатор позволил полностью исключить образование сточных вод и снизить атмосферные выбросы на 10%.

Кроме того, строительство парогазовой установки мощностью 250 МВт должно обеспечить предприятие собственной электроэнергией и сократить факельные выбросы на 3%. На предприятии также продолжается модернизация очистных сооружений, мощность которых достигнет 28 тыс. кубометров в сутки. Обновленные биологические очистные сооружения предназначены для стабильной очистки стоков с учетом роста производственных мощностей.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова положительно оценила представленные результаты. По ее словам, экологическая программа предприятия реализуется уже четыре года, а к 2028 году ожидаются существенные улучшения, в том числе связанные со снижением нагрузки на Волгу.

Ранее Радионова заявила, что бизнесу нужно больше вкладываться в экологию своих производств.

Ариана Ранцева