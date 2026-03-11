Рустам Минниханов обсудил с главой ОАК модернизацию Казанского авиазавода

«Все равно мы эти 20 самолетов будем строить», — заявил ранее раис Татарстана в контексте увеличения производства Ту-214

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с гендиректором ПАО «ОАК» Вадимом Бадехой. Переговоры состоялись в Доме правительства РТ, в них также принял участие премьер‑министр Татарстана Алексей Песошин.

Ключевой темой обсуждения стал ход модернизации и технического перевооружения Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова — филиала АО «Туполев». Цель преобразований — расширить производство самолетов Ту‑214. В настоящее время на предприятии активно ведется строительство и ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей.

Ранее Рустам Минниханов поделился мнением о будущем отечественного авиастроения в ответ на вопрос «Реального времени» относительно серийного выпуска 20 самолетов Ту-214 в год на предприятиях Казанского авиационного завода (КАЗ).

— Для этого надо построить агрегатные, сборочные, логистические центры, завод по механообработке. Все они уже в завершающей стадии. Сейчас завозим станки, готовим людей. Все равно мы эти 20 самолетов будем строить, — заявил Минниханов.

Наталья Жирнова