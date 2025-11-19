«Ваши дипломаты точно будут загружены работой»: в Москве дистанционно открыли консульство Индии в Казани

Официально дипломатическая структура должна заработать в столице Татарстана только на следующей неделе

Открытие генконсульств Индии в Казани и Екатеринбурге знаменует собой начало нового этапа в двусторонних связях между Россией и Индией. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на торжественной церемонии открытия дипломатических представительств.

Сегодня в Москве произошло открытие двух учреждений. Официально дипломатическая структура должна заработать в столице Татарстана только на следующей неделе.

— Эти консульства не только усилят наше дипломатическое присутствие в России, но и станут катализатором для дальнейшего развития торговли, туризма, экономических, научно-технических, академических и культурных связей между нашими странами, — подчеркнул глава индийской дипломатии, назвав это событие началом «новой фазы в связях двух стран».

Со стороны Татарстана на церемонии присутствовал помощник раиса республики Газинур Бакиров. Он напомнил, что в Казани работает уже с десяток различных консульств.

— Открытие индийского консульства — событие для нас особенное и, можно сказать, долгожданное. Это решение — очередное яркое событие в истории развития российско-индийских отношений. Наши правительства и деловые круги ведут очень большую работу по развитию этого сотрудничества, наши отношения носят стратегический и привилегированный характер. Татарстан вносит свой вклад в их развитие, — заявил он.

По его словам, консульство будет пользоваться популярностью у казанцев.

— Я вам обещаю, что ваши дипломаты точно будут загружены работой. Можете поинтересоваться у коллег, которые уже работают в Казани, — заметил Газинур Бакиров.

Инициатива открытия новых дипломатических учреждений исходила от индийской стороны. Премьер-министр Индии Нарендра Моди озвучил предложение об открытии Генерального представительства Индии в Казани в октябре 2024 года на встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита. Правительство утвердило это решение в начале сентября.

Выбор Казани и Екатеринбурга в качестве мест для размещения консульств не случаен. Оба города являются крупными транспортными и культурными центрами, что делает их стратегически важными для расширения сотрудничества. В перспективе открытие консульств может способствовать развитию научно-технического сотрудничества, запуску совместных производств, в том числе в фармацевтической отрасли, а также активизации академических обменов.

Стоит отметить, что в 2024 году товарооборот между Россией и Индией уже превысил $70 млрд. В октябре Казань приняла первый бизнес-форум «Time: Россия — Индия. Взаимная эффективность».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рената Валеева