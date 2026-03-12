Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО снизилась на 48% в 2025 году

Она составила 158,6 млрд рублей против 306,1 млрд рублей годом ранее

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

Чистая прибыль «Татнефти» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2025 году снизилась на 48% и составила 158,6 млрд рублей против 306,1 млрд рублей годом ранее, сообщила компания.

Выручка предприятия уменьшилась на 10%, до 1,8 трлн рублей. Операционная прибыль показала более существенное падение — снижение на 63%, до 254,3 млрд рублей. Доналоговая прибыль сократилась почти на 53% и составила 221,9 млрд рублей.



Основной акционер «Татнефти» — Татарстан, которой принадлежит 34% обыкновенных акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 13% размещено в ADR. Иным акционерам принадлежит 50% акций.

В феврале стало известно, федеральное агентство по управлению госимуществом передало «Татнефти» землю для строительства завода терефталевой кислоты в Татарстане. Площадь переданных территорий составляет около 49 гектаров. На этой территории планируется возведение предприятия по производству терефталевой кислоты и биокомпонентов для моторных топлив.

Рената Валеева